Denis Alibec: Cu Gaz Metan Mediaș a fost cel mai greu meci de anul acesta

Denis Alibec, jucătorul Astrei Giurgiu, a declarat, vineri, după meciul cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0, că speră la câștigarea campionatului, potrivit Mediafax.

”Suntem de neoprit. A fost cel mai greu meci de anul acesta. E important că am câștigat. Asta am pregătit, să prindem Mediaș pe contraatac, așa s-a întâmplat. De câteva meciuri, noroc cu Lazăr. Noi încercăm să ajutăm echipa. Așa e fotbalul. Și când am luat titlul am avut o perioadă de 6-7 meciuri la rând cu victorie. De ce să nu visăm? Mai este mult până acolo, dar să vedem ce va fi”, a declarat Denis Alibec la Digisport.

Alibec a vorbit și despre declarația coechipierului său, Constantin Budescu, care a spus că nu va mai merge la echipa națională: ”Nu știu dacă se răzgândește Budescu, întrebați-l pe el. Aș vrea să vină, poate să mă ia și pe mine”.

În clasamentul Ligii 1, Astra Giurgiu ocupă locul al doilea, cu un total de 34 de puncte, la egalitate cu liderul CFR Cluj.