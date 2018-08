Denis Man stârnește interesul marilor cluburi din Germania

Vasile Miriuţă (49 de ani) a dezvăluit, joi dimineaţă, în direct la ProSport Live, că echipe mari din Germania s-au interesat de puştiul de 19 ani de la FCSB informează mediafax

Fost antrenor şi jucător la Energie Cottbus, Vasile Miriuţă a rămas în contacte cu oameni importanţi din fotbalul german, iar câţiva dintre aceştia i-au cerut părerea despre Dennis Man, jucător care a surprins prin evoluțiile sale: "Man a demonstrat că are valoare, pe mine chiar m-au întrebat despre el echipe mari din Germania. Nu are rost să dau numele. M-au întrebat ce jucător e, le-am spus ce am văzut, ce cred. Rămâne de văzut, pentru că e un jucător în creştere. Dacă patronul zice că a refuzat 11-12 milioane de euro de la Roma, eu zic că poate fi adevărat. Trebuie să mai rămână un an de zile la FCSB, să aibă meciuri în picioare în Europa, apoi ar putea face pasul afară", a declarat Vasile Miriuţă, la ProSport Live.