Denise Rifai a DEMISIONAT de la Realitatea plus

Jurnalista Denise Rifai a anunțat în această dup-amiază că a demisionat de la Realitatea Plus. Ea susține că nu se mai regăsește în noua orientare a postului TV și că va continua să facă presă într-o altă entitate media pe care o va anunța ulterior.

Stiu ca ma asteptati maine seara sa fim impreuna la #LegilePuterii. Mai ales acum, intr-o Astfel de situatie cand Romania este intr-o criza despre care nimeni nu poate spune cum si mai ales Cand se va incheia !

Insa o sa va spun si dvs ce am hotarat inca de Joi la pranz, inainte de a intra in emisie.

Am decis sa demisionez de la Realitatea si este un act Unilateral. Iar motivul este unul cat de poate de simplu: intre mine ca jurnalist si noua linie editoriala a postului s-a instalat o incompatibilitate evidenta.

Eu sunt Denise Rifai. Moderator si Realizator al emisiunii #LegilePuterii. Si asa o sa raman! Si nu pot lucra ca profesionist si om care am trait zi de zi prin emisiunea pe care o realizam, in acest nou climat pe care cu siguranta l-ati remarcat si dvs.

Plec asadar de la noua RealitateaPlus, dar cu Acea Realitatea TV care astazi nu mai e, in suflet! Sunt multumita ca am avut parte de 9 ani de activitate jurnalistica asa cum scrie la carte, in aceasta televiziune care, in toti anii acestia, a fost o insula de independenta jurnalistica. Poate singura!

Iar pe dvs, iubitii mei telespectatori, promit sa va iau cu mine, pe toti, Acolo unde o sa merg si eu !

Ps. Stiti ce nu pricep unii? Ca Presa nu se vinde. Se face!

Iar eu sunt si raman Jurnalist.