Denise Rifai, înmărmurită de cazul Caracal: 'Nici nu mai știu ce îmi provoacă revolta și durerea mai mare...'

Denise Rifai, realizatoarea emisiunii "Legile puterii" de la Realitatea TV, se declară înmărmurită de cazul Caracal și a postat un amplu mesaj pe Facebook.

„Eu sunt inmarmurita. INMARMURITA.

Mi e greu sa scriu tot ce gandesc. Mi e greu si ma doare stomacul in acelasi timp de sila si de suparare si de revolta.

Mesajele in care comisarul sef al politiei Olt, Alexe, ii ureaza la multi ani de paste - unuia dintre cei mai temuti interlopi din judet, interlop care este primul pe care politistul il suna sa i ceara ajutor in cazul alexandrei sunt dovada absoluta ca e mult mult mai rau decat puteam sa mi imaginez vreodata!!!!! Politistul i a oferit toaaate detaliile disparitiei Alexandrei! Toate !!!!! Si interlopul 1 a gasit de cuviinta sa si bata joc de un rival de al sau si a trimis politistii la doua adrese controlate de interlopul 2 al judetului. Si asa a inceput cautarea Alexandrei. Intre timp, in ziua in care copila a sunat la 112, Alexe nu a fost de gasit.

A avut treaba multa. Doua chermeze: In intervalul 11.00 - 13.00 a fost la bilanțul poliției Potocoava, iar de la 13.00 la 16.00 a fost la un alt “bilant” in orașul Scornicești. Timp in care Alexe a fost sunat de polițiști din subordine de cel puțin cinci ori. Primul apel a fost la 11.44. Au urmat alte telefoane care îl anunțau că în județ a fost semnalată dispariția unei minore. La 15.30 a fost sunat chiar de purtătorul de cuvânt al inspectoratului, care îi semnala că jurnaliștii vor să știe mai multe despre dispariția Alexandrei... Totuși, Alexe nu a luat nici atunci nicio măsură, in afara mesajelor cu interlopii, pe care le am aflat acum cu interlopii. ABIA la ora 20 a constituit punctul de comandă pentru dispariția de minori, la aproape șapte ore !!!!!! după apelurile Alexandrei la 112. La aproape sapte !!!!!!!

Iar acum daca coroboram ca in timp ce politia nu facea nimic, criminalul era in plina actiune cu alexandra, in mijlocul curtii lui din casa din caracal, simt ca innebunesc efectiv !!!!!!!!

Familia Luizei, adresă explozivă către Felix Bănilă: 'Nu am fost chemați la identificarea bunurilor'. Ce solicită în cererea depusă la DIICOT

Este atat si atat de REVOLTATOR CA NU MAI AM CUVINTE! Nu se poate asa ceva! Nu se poate !!!!!!

Pe de alta parte, nu e doar alexe de vina. Inteleg ca fostul de acum sef al politiei caracal, deci o treapta mai jos in ierarhia lor de conducere, era mana in mana cu celelalt interlop din judet, rival al lui radoi, oaca. Si sigur acesti mici politisti sunt doar o mica za in adevaratul lant de coruptie care cu siguranta duce la capetele luminate si cu forta politica care controleaza in fapt judet ul.

Cazul in sine este unul sinistru iar mizeria si nivelul de coruptie la care s a ajuns in Romania este ceva ce nu mai poate fi descris !!!

Pe de alta parte, mi se pare foarte ciudata si ancheta in ansamblul ei; sa dea Dumnezeu doar sa mi se para; dar e foarte ciudat cum ieri - vineri adica - la 9 zile de la crima comisa de dinca - ieri au aparut toate informatiile care explica cazul, care confirma moartea alexandrei si care in mod inevitabil inchid incet incet cazul si dezamorseaza din tensiunea publica ajunsa la cote URIASE.

Ganditi va ca noi in fiecare zi, pe absolut toate posturile de televiziune, am rulat doar acest omor si date si detalii si date si detalii si date si detalii despre cazul in sine. Si brusc, ieri, in a 9 a zi, apare “sangele” ca proba in casa criminalului. Sigur, mai trebuie sa intelegem cum a ars un om, dar nu s au topit niste amarate de bijuterii.....

E mizerabil tot ce se intampla si e inuman cum vedem din nou o strategie clara de Joc politic construita pe acest caz infiorator de dureros.

Nici nu mai stiu ce imi provoaca revolta si durerea mai mare!!!! nemernicia celor care se suie peste sangele si drama copilului pentru manipularea noastra a tuturor, in jocul lor politic si de putere murdar si meschin sau nemernicia golanilor astora care lucreaza ca agenti de politie in statul roman si care ni se pretind a fi “statul” !!!!!!!!

Nu vreau si nu pot sa mi imaginez ce a simtit copilul asta. Si imi pare infinit rau ca nu am putut sa facem nimic pentru Ea. In ciuda inteligentei si curajului ei!

Bravo, Alexandra! Si Iarta Ne!”, scrie Denise Rifai pe Facebook.