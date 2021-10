Denise Rifai, VERDICT TĂIOS: Cîțu e cel mai CINSTIT politician pe care l-a avut țara asta. Să invite PSD la guvernare

Jurnalista Denise Rifai susține că președintele PNL, Florin Cîțu, e de departe cel mai cinstit politician pe care l-a avut țara asta. Rifai îi dă și un sfat lui Cîțu și spune că ar fi cazul să invite PSD la guvernare, ca să scoată țara din criză.

"Simt nevoia sa fac cateva precizari. De cateva zile urmaresc un subiect care s-a tot rotit si invartit pana ce, constat ca a devenit subiect de discutie serios, pe la colturi desigur, intre politicienii romani. :)))) Umbla o “soparla” cum ca presedintele PNL, Florin Citu, nu vrea sub nicio forma sa-si lase scaunul de premier la palatul Victoria si ca face si desface pentru ca premierul desemnat, Nicolae Ciuca sa nu-si poata constitui majoritatea necesara pentru a-si trece guvernul in parlament si, chipurile, Florin Citu i ar forta mana presedintelui Iohannis sa l desemneze tot pe el - premier. Eu inteleg ca imaginatia unora care au un singur scop - si anume sa preia puterea in PNL - merge pana intr-acolo incat sunt in stare de absolut orice scenariu. Insa, sunt cateva precizari care trebuie facute.

FlorinCitu este foarte foaaarte departe de metehnele standard ale politicianului mioritic. E un tip care si-a dorit doar sa ajute si sa si puna expertiza in slujba Romaniei. N-are nevoie nici de scaune ( ca are acasa suficiente, muncite si castigate prin forte proprii) si nici de partide!Este, cred, cel mai cinstit si corect politician pe care l-a Avut tarisoara asta. Am spus “cred” pentru ca nu-i cunosc indeaproape pe absolut toti politicienii romaniei, asa ca e posibil sa mai fie vreunul, sau doi ca el. Dar cam atat! Insa niciunul, care sa fii ocupat deja toate demnitatile pe care le-a avut Florin in statul roman. Deci, ca sa ne linistim. Omul asta are cate scaune isi doreste sa-si cumpere si este cel mai devotat om posibil echipei din care face parte! Si iata, cum minciuna are picioare scurte si soparlele viata trecatoare, luam aminte deja de pozitia premierului desemnat - N.Ciuca - prin aceasta propunere de armistitiu indreptata partidelor. Ce raspuns a venit de la USR???? Oare??! :))) Citim mai jos.

Sau si la USR, tot FlorinCitu conduce si are deal cu Ciolos ca sa-l forteze pe Iohannis sa-l desemneze inca o data. :)))) Jocurile politice in Romania au ajuns atat de urate si atat de in defavoarea noastra ca stat si cetateni, incat … cuvintele nu mai sunt de ajuns. Iar eu rar raman fara cuvinte! Ce inseamna jocul acesta pe care il face USR acum???? In ce debandada politica am ajuns din cauza USR??? Ce solutie ar trebui sa gaseasca PNL? Una singura: sa invite PSD la guvernare! Asta fac cei de la USR. Obliga PNL sa invite PSD la guvernare. Foarte bine! Eu vreau sa vedem un guvern PNL-PSD! Orice e mai bine decat vreo doua luni acum pierdute in Covid pentru organizarea de alegeri anticipate! Alegeri anticipate, pe care sa ne intelegem, PSD le va castiga en fanfarre! Si nu o zic eu, ci sondajele! Asadar. La joc PNL! E o vorba… cand viata iti da lamai, faci Limonada!", scrie Denise Rifai.