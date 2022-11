Departamentul de Stat al SUA: Informații care vin din Polonia sunt 'incredibil de îngrijorătoare'

Departamentul de Stat al SUA a calificat drept "incredibil de îngrijorătoare" informația potrivit căreia rachete rusești ar fi lovit Polonia, relatează Reuters. „Teroarea nu se limitează la granițele noastre”, a spus și președintele Volodimir Zelenski.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Vedant Patel, a declarat reporterilor că SUA încearcă că înțeleagă mai multe despre explozie și pentru a determina măsurile adecvate.

Patel a adăugat că SUA discută cu guvernul polonez și cu alți parteneri despre aceste rapoarte.

Pe de altă parte, președintele Volodimir Zelenski a calificat informațiile privind rachetele rusești care au lovit Polonia, membră a NATO, drept "o escaladare foarte semnificativă" a conflictului, adăugând că este nevoie de acțiune, relatează Reuters și Mediafax.

„Teroarea nu se limitează la granițele noastre naționale. Rachetele rusești au lovit Polonia. … Să tragă rachete asupra teritoriului NATO. Acesta este un atac rusesc cu rachete asupra securității colective! Este o escaladare foarte semnificativă. Trebuie să acționăm”, a spus el.

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a decis convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului pentru Securitate Naţională, în contextul intensificării bombardamentelor ruse în Ucraina, în timp ce un oficial american a afirmat că două persoane ar fi fost ucise pe teritoriul Poloniei.

Surse poloneze au raportat, marţi, o explozie în localitatea Przewodów, situată în apropierea frontierei cu Ucraina. Conform surselor citate, două persoane au murit în explozie. Poliţia poloneză a confirmat incidentul, precizând că anchetează circumstanţele producerii deflagraţiei împreună cu autorităţile militare.

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane a declarat sub protecţia anonimatului, pentru agenţia The Associated Press, că explozia este rezultatul căderii în mod accidental a unei rachete ruse pe teritoriul Poloniei.

Rusia a efectuat bombardamente masive marţi în Ucraina, inclusiv în zone situate în apropierea frontierei cu Polonia.