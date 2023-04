Depresia din subconștient

Scriu al doilea articol pe acest subiect cu scopul de a va lumina mintea pentru ceea ce urmeaza. Am speranta ca in ultimii ani v-ati lamurit asupra unui fenomen evident pentru orice om inteligent - cinismul industriei pharma. In cazul in care nu sunteti lamuriti asupra acestui subiect, incercarea mea devine inutila si chiar lipsita de sens. Trebuie sa stii ca ultimele decenii au pervertit iremediabil scopul si obiectivul acestei industrii. Forta financiara a marilor companii a denaturat definitiv cercetarea si moralitatea cercetatorilor, care au devenit niste simpli tamplari in “constructia argumentativa” a corporatiilor. Inflatia de boli si afectiuni care apare de la decada la decada, este doar un exemplu din aceasta galerie.

Ceea ce ati trait in ultimul timp a fost doar un preludiu pentru deceniile viitoare. Individul este astazi sub un atac concertat, capabil sa ii induca frica si nevoia de tratament. Mizeria morala care a generat venituri de sute de miliarde de dolari pentru unele companii a fost probata de scandalul opioidelor din SUA, un caz care a socat opinia publica de peste ocean. Fac abstractie de mascarada vaccinurilor prin care am trecut, pentru a va releva urmatoare panoplie de afectiuni care va fi introdusa in subconstientul vostru. La acest moment sunt doua planuri de atac principale, unul care vizeaza depresia (ca stare existentiala) si un al doilea legat de bolile rare. Despre bolile rare voi scrie candva un articol separat, pentru ca voi sa intelegeti acest univers care genereaza venituri de zeci de miliarde anual.

Revenind la depresie, pentru mine lucrurile sunt clare. Acest fenomen este noul front de atac care va domina spatiul public sub diferite perspective, de la depresia post-covid pana la cea post-natala sau adolescentina. Acest cuvant trebuie sa fie gravat in subconstientul vostru, pentru ca marea majoritate sa devina o piata de consum sub indrumarea eternilor psihologi de Instagram. Este evident ca in aceasta categorie nu intra adevaratii specialisti sau psihiatri cu studii reale, ma refer strict la postacii de duzina cu diferite cursuri psihologice facute peste noapte, care au devenit brusc niste “pansatori de suflete” pentru multimile de rataciti din social media.

Parintii au fost atacati de ceva timp prin afectiunile prescrise aberant copiilor. Orice pui mai zvapaiat are ADHD, in timp ce orice tanar mai introvertit devine suspect de autism. O industrie bazata pe prostia si frica oamenilor, iesita din lantul mizeriei dintre companii si “specialisti”. Problema principal-agent este o notiune cunoscuta in teoria economica, iar in momentul in care doctorii castiga prin prescrierea unor medicamente, este timpul sa realizati ca stiinta a luat sfarsit. Omul a devenit un simplu animal de ingurcitat substante chimice fara sens, destinate in a trata niste afectiuni prescrise aberant. Nu v-ati intrebat niciodata de ce cuvantul depresie era o raritate in comunism? Nu v-ati intrebat niciodata de ce bunicii de la tara nu au auzit niciodata de acest cuvant? Raspunsul este evident. Oamenii simpli cu valori reale percep exact adevarul, in timp ce marea parte din oamenii “educati” din mediul urban au devenit niste rataciti cu creierele spalate prin social media si televiziuni.

Depresia post-natala a fost urmatoarea arma de atac aruncata asupra mamelor. Stari suprapuse peste alte stari, anxietati suite peste alte anxietati, toate intr-o bucla nesfarsita care le-a zapacit definitiv mintea ametitelor de duzina. A fost doar un pas pana la cursuri de yoga si spiritism, calatoriile revelatoare de regasire prin India si alte aberatii servite pe tava unor fiinte carora le lipsesc adevaratele griji existentiale. In lipsa unor probleme reale au fost inventate unele iluzorii, demne de progresul modern. Acest trend nu putea patrunde in zonele sarace sau la tara, pentru ca acolo oamenii traiesc dupa reguli simple si de bun-simt, dominati de problemele existentiale reale.

Odata atacati copii si ametitele, nu a fost decat un pas pana s-a ajuns la fatalai. Nu putini sunt barbatii care sufera de depresii si anxietati, deveniti si ei carne de tun pentru psihologii de Instagram. Nu a stat niciun trotinetar genial sa se intrebe de ce taranii de la coasa nu au depresie? Sau de ce niciun bunic care a prins comunismul in floare, nu avea timp de probleme inventate de viata buna din capitalism?

Depresia este boala secolului XXI. In lipsa de ceva real, am inventat ceva iluzoriu care sa tampeasca marea masa de analfabeti functionali din societate, formatati pe creier de corporatii cinice. Odate ce veniturile au crescut si-au facut aparitia noile nevoi care sa va topeasca banii. Industria pharma a devenit un mall in care fiecare isi cumpara tratamente/servicii ca si cum ar achizitiona tricouri la mall. Acesta este idealul societatii consumeriste in care orice are un pret si aproape totul este lipsit de valoare. Depresia a devenit un simplu produs de masa vandut societatii precum se vind cartofii la taraba. Atat si nimic mai mult!

Un comentariu de Dana Budeanu, realizat pentru Verdict App