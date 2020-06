Deputat Camelia Gavrilă: Guvernul PNL nu și face temele. Își va primi răsplata la alegerile din toamnă

Deputatul PSD, Camelia Gavrilă, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților susține într-un comunicat de presă că solicitarea prelungirii Stării de Alertă nu prea are a face cu siguranța publică în special, ci cu dorința Guvernului Orban de a perpetua o stare de lucruri.

Parlamentarul ieșean e de părere că un set de reguli minimal trebuie păstrat pentru că pericolul infectării cu noul tip de coronavirus există și nu trebuie minimalizat, dar aceste lucruri se pot face și în absența continuării unei stări de fapt care duce la ruinarea economiei și a altor sectoare din zona socială a țării:

”Siguranța și sănătatea cetățenilor, între responsabilitate politică și măsuri raționale

Guvernarea PNL pare că dorește ca România să repete experiența economică și efectele din mediul social, cu toate implicațiile dramatice din perioada crizei precendente a anilor 2008-2010. Opiniile specialiștilor în economie și finanțe, ale jurnaliștilor de specialitate se bazează pe analize și indicatori care atestă situația deficitară în care ne aflăm, cu multiple vulnerabilități: stagnare economică, dificultăți ale mediului de business, șomaj tehnic sau șomaj efectiv, estimări ale Comisiei Europene care anticipează o cădere economică de 6%, un deficit bugetar de 9,2% în 2020. De asemenea, să precizăm că România nu îndeplineşte în prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, lipsa stabilității preţurilor, soliditatea finanţelor publice, instabilitatea cursului de schimb, situația dezastruoasă din mediul economic, din domeniul industrial, alimentar, al serviciilor etc. Dorinţa guvernului de a prelungi starea de alertă este lipsită de argumente temeinice de tip economic, medical, social, iar o continuitate a situației actuale este riscantă pentru societate în întregul ei. PSD a susținut constant faptul că prelungirea stării de alertă înseamnă dificultăți pentru întreprinderile mici și mijlocii, reconfigurarea activităților și măsuri de risc în cazul companiilor mari, o agonie a mediului antreprenorial, dar și un număr sporit al șomerilor, cu inevitabile dificultăți de a se identifica soluții de supravețuire.

Cu siguranță, pentru guvernul liberal este mult mai comod a păstra o anume pasivitate, un set de reguli și interdicții care permit posibilități de intervenție urgentă, de achiziții discutabile, plasând întregul demers guvernamental sub umbrela stării de alertă, în loc să prezinte un plan coerent de măsuri pentru sprijinirea economiei, conturând un document cadru cu date, cifre, statistici, diferite programe pilot, subvenții și finanțări pentru unele domenii de activitate, în funcție de specificul și vulnerabilitățile acestora.

„Restanțele pentru vară” ale acestui an nu se referă la studenți, ci la Guvernul PNL care, în continuare nu își face „temele” în mod serios și competent în raport cu cetățenii. Nota finală va fi primită, însă, la alegerile din toamnă, context în care românii vor evalua, vor concluziona și vor vota în consecință. Semnalăm faptul că este necesar ca acest guvern, aflat constant sub coordonarea indirectă a președintelui Iohannis, să revină la rolul și responsabilitățile constituționale, să contureze măsuri coerente, adecvate momentului actual, iar actul legiferării să rămână firesc în Parlament, forul reprezentativ al democrației românești.

În același timp, trebuie să avem o apreciere de ansamblu, să recunoaștem că experiența dramatică a contextului epidemiologic actual, confruntarea cu riscul îmbolnăvirii, al infectării cu noul coronavirus, complicațiile aduse de alte patologii, responsabilitatea pentru siguranța și sănătatea cetățenilor au fost rațiuni majore pentru măsurile severe adoptate, pentru decretarea stării de urgență și apoi a stării de alertă, cu toate implicațiile complexe la nivel de viață socială, de activități economice, existența personală sau viața de familie.

Am parcurs toți o perioadă dificilă, am asumat măsuri dureroase de distanțare socială, de izolare față de cei dragi, am trăit îngrijorare și teamă pentru starea noastră de sănătate, ne-am întrebat asupra posibilităților sistemului medical de a face față unei pandemii cu efecte imprevizibile. În mod firesc au fost suspendate cursurile școlare sau universitare, activitățile din multiple domenii s-au mutat decisiv în mediul online, orașele, parcurile și străzile au devenit pustii, activități agricole au fost întrerupte de multe ori... Să adăugăm aspecte legate de siguranța locului de muncă, de șomajul efectiv, de dificultățile adaptării la activitatea și comunicarea online, toate dublate de neliniște economică, de o dinamică perturbată a obișnuințelor și a vieții cotidiene.

Intrăm acum într-o altă etapă, care nu trebuie să însemne revenire totală spre același stil de viață, nici ignorarea riscurilor, nici asumarea unor activități care presupun aglomerație, posibilitatea transmiterii virusului și a bolii, reluarea unui curs ascendent al procentelor de îmbolnăvire a cetățenilor. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să rămânem sub restricțiile excesive ale stării de alertă, nu putem opta pentru formula „globului de sticlă" și a izolării permanente, nu putem nicicum ignora argumentele economice care impun revenirea în activitate și încercarea de a recupera întârzieri, decalaje, un ritm economic accelerat care să asigure evoluția și dezvoltarea durabilă a țării.

Ca profesor sunt preocupată de sănătatea și siguranța elevilor, a personalului din domeniul educației în general, dar și de continuitatea procesului de învățare, de finalizarea cu succes a examenelor naționale. De aceea, consider că trebuie să susținem măsurile prudente care înseamnă distanțare fizică, purtarea măștilor, dezinfectare riguroasă și periodică a mediilor școlare. În acest sens, opinia Partidului Social Democrat este că trebuie să se contureze o strategie de tranziție, la nivel guvernamental, asumată și de către Parlament, care să implice continuarea unor proceduri menite să confere siguranță și să protejeze sănătatea tuturor cetățenilor.

Perioada actuală de pregătire pentru examenele naționale, de organizare și susținere a bacalaureatului și a evaluării naționale implică prezența numeroasă a elevilor, a profesorilor, a părinților, a oamenilor școlii, există astfel un ritm și o succesiune a activităților didactice sau de evaluare pentru care avem nevoie de reguli respectate cu seriozitate, avem nevoie de proceduri clare, de materiale și echipamente de curățenie, de grijă și implicare responsabilă.

Dincolo de aceste măsuri, de o firească prudență și atenție, de un necesar inventar de norme, dar și de interdicții sau limitări pentru toate activitățile sociale sau economice, continuarea stării de alertă în același format devine excesivă și cu implicații majore în evoluția societății românești.

Există domenii ce pot fi definitiv afectate de întreruperea cursului social normal, sunt riscuri economice, financiare îngrijorătoare, se perpetuează o suspendare a multitudinii de activități de producție, comerț, de activități sociale sau culturale care asigură, în integralitatea lor, un cerc perfect de funcționare complexă a societății.

Din aceste motive nu este firesc să votăm continuarea unor restricții excesive care pot afecta bunăstarea cetățenilor, veniturile lor, siguranța locurilor de muncă. Să păstrăm un echilibru, o prudență atentă, o măsură rațională între prevenție și respect pentru sănătatea și siguranța cetățenilor, pe de o parte, și repornirea circuitului economic, a dinamicii sociale, educaționale și culturale, pe de altă parte.”, susține deputatul Carmen Gavrilă în comunicatul remis redacției.