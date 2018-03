Deputat PMP, atac DEVASTATOR la adresa PNL: Mi-e greață rău! Opriți-vă naibii că nici mamele voastre n-or să vă creadă!

Liberalii au inițiat o nouă campanie și încearcă să cucerească electorat în Basarabia, fluturând tema unionistă. Deputatul PMP, Cătălin Cristache, lansează un atac dur la adresa liberalilor și le transmite să o ia ”mai ușor cu Basarabia pe scări!”, pentru că această temă este una serioasă, nu doar una de campanie.

”Alo, USL, mai ușor cu Basarabia pe scări!

Mă băieți, Basarabia nu e subiect de fluturat în presă, că deh, dă bine la fraieri. Știu că la fraierit lumea sunteți cei mai buni, dar opriți-vă naibii că nici mamele voastre n-or să vă creadă!

Da, sunt deputat PMP, dar nici acum, ca nici într-o altă dată, nu mă agăț de un subiect ca să mă vadă lumea că fac ceva. Vorbesc de obicei despre ceea ce știu și încerc să-mi fac treaba. Atât. Mă, dar nu mă pot abține să nu vă bat obrazul ăla gros, când văd cât de ipocriți sunteți. Nu știu cum de nu vă crapă capul de-atâta ipocrizie. Știu, nici puii de năpârcă nu crapă de rușine...

Nu-i ridic osanale lui Traian Băsescu chiar dacă e președintele partidului din care fac parte. Ca orice om și Traian Băsescu are și calități și defecte, dar, bă, omul ăsta, Eugen Tomac și mai apoi PMP au făcut pași uriași pentru unirea Basarabiei cu România. Am să vă spun doar atât: în mandatele lui de președinte al României 500.000 de moldoveni au primit cetățenie română. La începutul primului său mandat de președinte, România acorda 150 de burse de studiu pe an, iar la finalul celui de-al doilea mandat peste 5500 de elevi și studenți primeau burse de studiu anual în România. Ce s-a întâmplat în guvernarea USL? S-a redus la jumătate numărul burselor de studiu pentru tinerii din Republica Moldova. Tovarășii Ponta din București și Leancă din Chișinău au hotărât asta.

Acuma na, se apropie alegerile, ba e și anul Centenarului și Ludovic Orban, zis mandolină, hop a făcut o excursie în Basarabia cu 100 de primari după el să se vadă în presă ce preocupat e el de subiect. Duamna Firea a închis fuguța școlile din București pe care le urăște cu sinceritate și țup și ea interesată rău de subiect. Toată suflarea USL-istă a devenit peste noapte interesată de Basarabia, ba chiar de unirea Basarabiei cu România. Mi-e greață! Scuze, dar mi-e greață rău!”, arată Cristache, pe pagina personală de Facebook.