Deputat PNL, despre modificarea Constituţiei propusă de Iohannis: Doar dacă include şi căsătoria exclusiv între un bărbat şi o femeie

Demersul preşedintelui Iohannis de modificare a Constituţiei, în sensul aplicării rezultatului referendumului din 26 mai, nu se bucură de susţinere necondiţionată în PNL. Deputatul Daniel Gheorghe (PNL Ilfov) anunţă că va susţine revizuirea legii fundamentale doar dacă va cuprinde şi modificarea articolul 48.

"Ca parlamentar al României, eu personal as susține un act de revizuire a Constituției doar in cazul în care acesta va cuprinde si modificarea articolului 48 din legea fundamentală în sensul votat la Referendumul din toamna lui 2018 de peste 3 milioane și jumătate de români: căsătoria poate avea loc exclusiv între un bărbat și o femeie. Altfel nu vom vedea decât cum, noi toți, vom cădea în cursa noii stângi secular-radicaliste care încearcă să perverteasca sensul luptei împotriva corupției într-o campanie de dărâmare a valorilor identitare care alcatuiesc coloana vertebrala în societatea românească. Nu uitați un lucru simplu: justiția se întemeiază pe morală, nu pe ura si pe răzbunare, iar morala laică din lumea democratică a timpurilor noastre, are la baza tot etica iudeo-crestina și cele 10 Porunci pe care omul le-a primit de la Dumnezeu, iar nu de la "comitetul salvării publice" ori de la "komisarii poporului"!", scrie Daniel Gheorghe pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis şi-ar dori un referendum pentru modificarea Constituţiei suprapus cu alt tip de alegeri, cel mai probabil alegerile prezidenţiale din acest an. În schimb, Coaliţia PSD-ALDE, deşi a anunţat că susţine modificarea, nu doreşte un referendum simultan cu alte alegeri. Legea de modificare a Constituţiei trebuie să fie votată în Parlament cu o majoritate de două treimi. Fără voturile PSD, această majoritate nu poate fi formată.