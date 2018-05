Deputat PNL, după soluţia procurorilor din dosarul Microfonul: 'Carmen Dan are nevoie de o expertiză medico-legală psihiatrică serioasă'

Lovitura de teatru pentru ministrul de Interne Carmen Dan, care în noiembrie 2017 anunţa public că a găsit un microfon în una din prizele locuinţei sale.

"Am găsit în locuinţa mea un dispozitiv care, după prima verificare, pare un dispozitiv de înregistrare audio (...) într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea că nu locuiesc într-o locuinţă a RAAPPS-ului şi în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat, aşa cum era normal şi firesc, am sesizat organul competent, Poliţia Română, care a făcut demersurile necesare. Înţeleg că s-a înregistrat un dosar penal. (...) Aş prefera să nu dau foarte multe amănunte, pentru că sunt informaţii care fac parte din ancheta penală'', explica ministrul pe atunci.

Procurorii Parchetului General au ajuns acum câteva zile la concluzia că nu s-a comis nicio faptă penală în cazul microfonului descoperit în priză de ministrul PSD. În urma concluziilor oamenilor legii, deputatul PNL Pavel Popescu a lansat un atac dur la adresa şefei de la Interne.

"Carmen Dan, despre clasarea Dosarului Microfonul: “Mi s-a părut o anchetă serioasă”

Eu, despre Carmen Dan: “Mi se pare ca are nevoie de o expertiza medico-legala psihiatrica, serioasa. Urgent”, scris Popescu pe pagina sa de Facebook.