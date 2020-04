Deputat PNL: Poate aflăm cine a decis cumpărarea a aproape 500 tablete nefolositoare pentru toți parlamentarii

Deputatul PNL Ben Oni Ardelean a semnalat joi că tabletele primite de parlamentari nu funcționează cum trebuie:

„Cheltuieli din banul public - astazi varianta PSD - respectiv TABLETE scumpe Samsung pentru parlamentari.

Imi explica si mie cineva de ce s-au cumparat aceste tablete pentru vot cat timp nu se folosesc?

Situatie: stare de pandemie declarata la nivel global. Pentru votul de aprobare a primului decret de stare de urgenta, o echipa interna de la Departamentul Tehnic a Camerei Deputatilor a lucrat in regim de urgenta si in doar cateva zile Parlamentul Romaniei beneficia de posibilitatea audio-vizual + sistem de vot online (vezi poza!) pentru a evectua votul si a tine sedintele. Felicitari echipei tehnice!

Circul: habar nu am cine, dar poate aflam, a decis cumpararea a aproape 500 tablete pentru toti parlamentarii, date prin STS, cica pentru vot “securizat” (cand aud povestea cu “securizarea” simt tot timpul ca e fraiereala!). Dupa ce am citit un manual extins al STS au urmat “testele”. Stupoare: cand vedeai sala / prezidiul, nu puteai vota; cand votai, nu vedeai sala / prezidiul. Adica, doua programele / aplicatii diferite facute de habar nu am ce “specialisti”. Haos total, asta ca nimeni nu stia daca votul a fost sau nu inregistrat. In fapt, multi parlamentari au reclamat ca votul lor nu a fost inregistrat.

Bun, ce au zis “baietii”: hai sa trecem la vot prin telefon. Asa ca la urmatorul vot nu am mai folosit nici o tableta, ci toti parlamentarii au fost sunati pe telefon. Ce sa vezi? Astazi s-a revenit la votul pe programul facut de Departamentul Tehnic al Camerei Deputatilor, vot pe care orice parlamentar il poate efectua pe tableta / computerul / telefonul propriu.

Intreb si eu:

- de ce s-a cheltuit banul public, prin decizia majoritara a PSD din conducerea Sentului & Camerei Deputatilor, in a cumpara niste tablete scumpe care se dovedesc a fi nefolositoare?

- cine raspunde pentru aceasta suma imensa cheltuita fara rost?

- cine a vrut sa complice situatia, in loc sa foloseasca programul simplu si eficient creat de specialistii interni ai Parlamentului?

Poate cineva raspunde pentru asta!?...”

