Deputat PNL: 'Ion Ştefan deranjează PSD pentru că nu este şantajabil'

Moţiunea simplă împotriva ministrului Dezvoltării nu are niciun sens, având efectul unei "vuvuzele de pe stadion", a afirmat, marţi, în plenul Camerei, deputatul PNL Nicolae Giugea, susţinând că Ion Ştefan deranjează PSD pentru că nu este şantajabil şi nu cedează la ameninţări.

"Moţiunea pe care o dezbatem astăzi nu are niciun sens. Este o moţiune care are aceleaşi efecte ca cele ale unei vuvuzele de pe stadion. Zgomot şi hărmălaie. Asta ştie să facă PSD - scandal şi asta ştie să rostogolească în spaţiul public - minciuni. Dacă mâine minciuna nu ar fi posibilă, câţi dintre dumneavoastră, doamnelor şi domnilor pesedişti, câţi dintre voi aţi supravieţui? Tot ceea ce este scris în moţiune este minciună, de la un cap la altul. Desigur, Ion Ştefan deranjează, a deranjat când a venit la minister pentru că a arătat că nu este dispus să tolereze niciun angajament şi nicio înţelegere subterană. Deranjează, pentru că banii pe care îi are, i-a făcut din afaceri private, nicio firmă de stat falimentată şi apoi cumpărată pe nimic, niciun contract cu statul, nicio licitaţie aranjată. Pentru pesedişti este greu de imaginat", a afirmat deputatul liberal, la dezbaterea moţiunii simple "Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!", potrivit agerpres.ro.

El a mai susţinut că Ion Ştefan nu este şantajabil, iar acest lucru deranjează PSD.

"Obişnuiţi să fie racordaţi la bugetul statului, (...) pesediştii nu concep că se poate câştiga şi din afaceri oneste. Ion Ştefan deranjează pentru că nu are cu ce să fie agăţat, nu este şantajabil, nu cedează la ameninţări, iar pesediştii sunt specialişti în ameninţări şi şantaj. Aşa că aţi apelat la calomnie. Spuneţi că structura anticorupţie a ministerului s-a transformat într-un firav compartiment. Este una dintre cele mai proaste glume pe care le-am auzit. Cred că oamenii abia acum au aflat că acest minister a avut vreodată o astfel de structură", a adăugat Giugea.