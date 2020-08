Deputat PSD, trimis în carantină de către DSP: Nu-mi convine deloc situația! Eu aș fi dorit să fiu prezent la moțiune

Deputatul PSD de Arad, Adrian Todor, se confruntă cu o situație inedită, înaintea moțiunii de cenzură. Todor a fost informat de către cei de la DSP că este contact al unei persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus și a fost trimis în izolare timp de 14 zile.

Citește și: Ludovic Orban strigă 'BINGO' în interiorul partidului: moțiunea de cenzură nu va trece

Todor a explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, că lui nu-i convine deloc situația și ar fi dorit să fie prezent la votul pentru moțiunea de cenzură, care va avea loc, luni, în Parlament.

”Să vă explic exact situația: cei de la DSP mi-au spus că sunt contact al unei persoane care are Covid-19. Da, cunosc această persoană, însă mi-a cerut să nu-i fac public numele și voi respecta această solicitare. Cei de la DSP mi-au dat un act prin care va trebui să stau în carantină timp de 14 zile. Vă dați seama că nu-mi convine situația, eu aș fi dorit să fiu prezent, luni, la moțiunea de cenzură. În cei trei ani și jumătate de când sunt în Parlament, eu am votat la fiecare moțiune de cenzură și niciodată nu am ieșit din linia partidului, ca drept dovadă că mi-am dat jos de 2 ori propriul Guvern. Nu aș fi avut nicio problemă să dau jos Guvernul Orban.”, a declarat Adrian Todor.