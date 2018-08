Deputat PSD: Violența nu este un mesaj politic

Deputata PSD Beatrice Tudor condamna ferm violențele de la protestul de ieri din Piața Victoriei.

"Violența nu este nici mesaj politic, nici critică, este pur și simplu violență. Și nu aduce nimic bun.

Câteva gânduri despre evenimentele de ieri, până când nu ne sufocă de tot declarațiile politice isterice și amenințările cu dosare penale.

În primul și în primul rând, eu una nu cred că ceea ce s-a întâmplat aseară a fost protestul Diasporei. Cred că a fost o răfuială cu jandarmii a unor indivizi care doresc să transforme Bucureștiul și România într-un teatru de război al românilor contra altor români. Sunt aceeași indivizi care au lansat mesaje violente în ultimele două luni, din ce în ce mai intense, pe măsură ce se apropia data de 10 august. Sunt aceia care vor sânge pe străzi, pentru a crea o emoție națională și internațională care să ducă la răsturnarea unui guvern legitim. Spun asta pentru că eu una nu cred că Diaspora este reprezentată de oameni cu măști, petarde și tehnici vizibil exersate de luptă cu jandarmii. Asta aduce mai mult cu huliganii de pe stadioane și eu nu sunt de acord să fie pus semnul egal între românii din Diaspora și huligani.

Și dacă tot vorbim despre protest, să lămurim și asta cu cât de “spontan” a fost totul. Protestul a fost organizat, asta e clar. Chiar dacă nu știm exact de câți și de cine anume, se vede că nimic din ziua de ieri nu a fost spontan: nici recuzita de ultrași și de huligani, nici dotarea paramilară, cu petarde și alte elmente de diversiune, nici pregătirea tactică a celor care s-au luptat cu jandarmii, nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Dacă asta se întâmpla într-o altă perioadă, într-o altă țară, dintr-o altă parte a lumii, ar fi putu fi interpretată drept o încercare de destabilizare a puterii politice curente.

Cea mai bună dovadă că Diaspora nu a avut nimic de-a face cu protestul de ieri, este că oamenii normali s-au delimitat și îndepărtat de zonele și de persoanele care s-au dedat la violență.

În al doilea rând, pentru mine este clar să protestele nu mai au nimic de-a face cu o critică adusă de societatea civilă sau de cetățeni unui guvern sau unor politici publice. Sunt instrumente politice pentru partidele din Opoziție și pentru Klaus Iohannis. Și un mesaj special pentru dl Preșdinte Iohnannis: Domnule Președinte, uitați pentru o secundă că urâți PSD și aduceți-vă aminte că ați depus un jurământ pentru România, nu pentru PNL, USR și Cioloș. Modul în care ați comunicat după evenimentele de ieri și modul în care subminați autoritatea legală și legitimă a Jandarmeriei și Poliței Române vă descalifică. Este mult prea mult domnule Președinte! Practic încurajați violența și ultrajul! Opriți-vă, până nu generați și mai multă violență inutilă! Sunteți președintele tuturor românilor, nu doar al membrilor PNL, USR și al lui Dacian Cioloș. Au trecut 4 ani de când sunteți președinte, comportați-vă cu demnitatea la care vă obligă funcția!

În cele din urmă, despre violență! Condamn ferm, așa cum am făcut mereu, violența, de orice natură ar fi ea, verbală și fizică! Am repetat în nenumărate rânduri că violența de limbaj deschide ușa violenței fizice, și iată că aseară s-a dovedit că, din păcate, am dreptate! După săptămâni întregi de înjurături pe Facebook sau pe stradă, s-au găsit destui care să încurajeze trecerea la nivelul următor: înjurăturile la adresa jandarmilor, ultrajul, și agresiunea directă. Violența nu poate fi niciodată soluția, indiferent din ce tabără politică consideră un individ că face parte și indiferent de scopurile sale politice. Pentru că niciodată scopul nu scuză mijloacele și nimic nu scuză violența.

Acum este momentul minților limpezi și al analizelor. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ceea ce fac deja Iohannis și cei care se proclamă liderii Opoziției, care pun gaz pe foc și asmut românii împotriva jandarmilor. Jandarmii nu și-au făcut decât treaba. Din punctul meu de vedere s-au comportat demn și respectabil, în fața provocărilor unor huligani violenți. Cred că orice cetățean de bună credință are așteptarea ca forțele de ordine din țara lui să răspundă ferm oricăror acte de violență, indiferent cine le provoacă", scrie Beatrice Tudor pe Facebook.