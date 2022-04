Deputat USR pare beat în timpul unui discurs în Parlament/ Colegii îl trimiseseră acasă - VIDEO

Deputatul USR, Filip Hărnârveanu, a avut un discurs cel puțin incoerent, de la tribuna Camerei Deputaților. Acestuia i se împleticește limba și pare a vorbi asemeni unui om beat.

În replică, deputatul USR susține că a luat foarte multe calmante pentru a face față situației, după ce a fost în Ucraina și a văzut atrocitățile războiului.

„Fiind un om de acțiune, nu am ascultat medicul. Pentru a face față tuturor solicitărilor, am rezistat în această perioadă cu calmante, pentru a putea rămâne în picioare. Este adevărat că prestația mea de la pupitrul Parlamentului nu a fost cea mai bună. Oboseala acumulată pe durata deplasării în Kiev, zilele în care nu m-am hrănit și nu am dat corpului pauza de refacere și-au spus cuvântul. Medicamentele care mă ajută să nu clachez de durere fizică dau și ele de asemenea o stare de moleșeală și somnolență, efecte pe care am crezut că pot să le ignor. Pe de altă parte, ceea ce am trăit, văzut și simțit în orașele masacrate m-a zguduit emoțional, nimeni nu este de piatră”, a precizat Filip Hăvârneanu.

În schimb, conform Libertatea, mai mulți deputați USR au realizat că nu este ceva în regulă cu colegul lor și l-au trimis acasă, însă acesta a ținut morțiș să vorbească de la tribuna Parlamentului și a votat 19 legi.