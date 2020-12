Deputata PSD, Brașov Roxana Mînzatu și-a prezentat bilanțul mandatului încheiat

Deputata PSD Brașov Roxana Mînzatu a prezentat public raportul său de activitate la încheierea mandatului. Aceasta a primit audiențe la biroul de la Brașov dar și în alte trei birouri parlamentare din județ (Bran, Codlea, Râșnov), a avut 95 de inițiative legislative și 75 de luări de cuvânt și a activat în două comisii: Comisia pentru Industrii și Servicii și Comisia pentru Afaceri Europene.

”Raportul meu de activitate, care poate fi consultat online aici, dincolo de statistici, evidențiază câteva proiecte în realizarea cărora eu consider că am avut o implicare ce a contat. Asta nu înseamnă că vreo lege sau soluție poate fi doar meritul unui individ. Întotdeauna am lucrat în echipă în politică și am încercat să ajut inițiativele bune ale colegilor mei dar și să îi includ în inițiativele mele sau să îi conving să le susținem împreună. Este clar că nicio lege sau amendament nu trecea fără votul majorității PSD. În plus, eu m-am bucurat de o bună colaborare cu administrațiile locale din județul Brașov, cu alți colegi deputați (cum este Oana Bîzgan) sau cu persoane și organizații din afara mediului politic (Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Consiliul Național al Elevilor, CONAF, Asociația Noul Spital al Brașovului, etc).” – a declarat Roxana Mînzatu.

Deputata menționează câteva din rezultatele incluse în Raportul de mandat:

• ”Am inițiat și adoptat în timp record (4 luni – legea a fost depusă în 4 septembrie și votul final a fost dat în 21 decembrie 2017) Legea 32/2018 prin care 11,45 ha teren au fost transferate pentru construirea viitorului spital regional din Brașov

• Am obținut, într-un efort la care a fost parte și Izabela Ambruș de la UDMR, prima alocare financiară post-decembristă de la bugetul de stat (23 milioane RON) pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav. Este vorba despre bani aduși prin amendamentele la legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

• Ca ministru al fondurilor europene am obținut acordul DG Regio pentru începerea pregătirii aplicației pentru finanțarea cu fonduri UE POIM a investiției în Aeroport și am obținut și asistența BEI – divizia Jaspers pentru pregătirea proiectului.

• Am inițiat și adoptat legea 109/2020 care prevede obligativitatea de a dota cu tablete și laptopuri conectate la Internet, pentru acces la componenta de educație digitală, pentru toți elevii și pentru toți profesorii, din toate generațiile de acum înainte.

• Sunt autorul amendamentului regăsit în legea 176/2020 prin care Țara Făgărașului și Țara de Sus trebuie să beneficieze de finanțare UE dedicată prin mecanismul ITI – Investiție Teritorială Integrată.

• Am contribuit, prin amendamente, la legea 268/2020 care aduce îmbunătățiri și simplificări majore pentru adopția internă a copiilor.

• Prin amendamentul pe care l-am introdus în legea 80/2017 am obținut salarizare echitabilă în proiectele europene pentru personalul din învățământ, sănătate, tot personalul contractual bugetar

• Am lansat inițiative cheie pentru o mai bună folosire a banilor europeni din exercițiul 2021-2027: Descentralizarea fondurilor europene prin crearea a opt programe operaționale regionale, Crearea unui Program Operațional dedicat Sănătății, Finanțarea sportului cu fonduri europene”.

”Așa cum se poate vedea și în Raportul de activitate, credința mea este că imaginea de ansamblu a unui mandat nu reiese din statistici sau cifre seci, uneori înșelătoare ci ea se structurează pe problemele majore. Am evidențiat câteva teme majore la rezolvarea cărora am lucrat și eu utilizând, coerent și consistent, toate instrumentele aflate la îndemâna unui deputat: audiențele, inițiativa legislativă, amendamentul, organizarea de dezbateri publice, interpelarea Guvernului, luări de cuvânt în Plen, comunicarea prin media.

Dau doar un exemplu: pentru promovarea StartUpNation, o promisiune specifică a candidaturii mele din 2016, am organizat în județul nostru, în 2017, 2018, 2019 o întreagă caravană cu întâlniri informative sau de feedback, am avut zeci de audiențe, am interpelat constant Guvernul pentru a sesiza nereguli, pentru a propune îmbunătățiri ale regulilor de accesare (și a contat!), am susținut legea 112/2017 în plen sau, apoi, am inițiat legea 218/2020 pentru pregătirea ediției 3 SUN.

Am exercitat mandatul pe care l-am primit de la brașoveni în 11 decembrie 2016 prin muncă și respect. Consider că am rămas apropiată de oamenii care ne-au votat și că am fost un bun coechipier. M-am străduit mult pentru proiectele județului Brașov, pentru acestea am creat punți între decidenți politici de culori politice diverse tocmai pentru a obține soluții legislative și de finanțare cu adevărat durabile pentru Brașov. Motivația mea constantă în acest mandat a fost aceea de a onora demnitatea funcției de deputat, primită de la brașoveni, și nicidecum ambiția de a obține mai multă putere. Mulțumesc presei brașovene pentru modul în care a reflectat activitatea parlamentară în legislatura 2016-2020. Mulțumesc tuturor colegilor din PSD Brașov alături de care am activat peste 20 de ani, mandatul acesta a fost posibil datorită lor ” – a concluzionat Roxana Mînzatu.

Deputata a anunțat că și-a depus demisia din funcția de deputat, începând cu 19.12.2020, pentru a nu avea un mandat complet și pentru a nu beneficia de ”pensia specială”. Plenul Camerei Deputaților a luat act de demisie în ședința din data de 15.12.2020.