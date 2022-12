Deputatul Alexandru Popa (PNL Brăila): Amendament de suplimentare a sumelor alocate despăgubirilor de secetă, aprobat în Comisia de Agricultură

Deputatul Alexandru Popa, preşedinte al PNL Brăila, a anunţat luni, printr-un comunicat de presă, că a fost aprobat în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaţilor amendamentul iniţiat de el împreună cu alţi colegi liberali şi care asigură suplimentarea sumelor pentru plata despăgubirilor fermierilor afectaţi de seceta din vara acestui an.

"Astăzi în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaţilor s-a aprobat un amendament la proiectul Legii bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anul 2022 - Anexa 3. Mai exact, este vorba despre un amendament al cărui iniţiator am fost, alături de alţi colegi liberali, care asigură fonduri pentru plata despăgubirilor fermierilor afectaţi de seceta din vara acestui an. Amendamentul despre care vorbesc stabileşte suplimentarea cu 500.000 de lei a sumelor prevăzute la Anexa 3/22, pentru acordarea despăgubirilor fermierilor. Am iniţiat acest amendament pentru că OUG 157/2022, modificată de curând printr-un proiect de ordonanţă care se află pe site-ul ministerului, nu se referă şi la fermierii cu suprafeţe agricole cultivate în primăvara acestui an, care însumează o suprafaţă calamitată de peste 1,2 milioane de hectare, afectată de seceta din vară", a declarat preşedintele PNL Brăila.Alexandru Popa a adăugat că "dincolo de acest succes înregistrat astăzi în Comisia pentru Agricultură", în ideea de a susţine fermierii afectaţi de secetă, rămâne o mare problemă în ceea ce priveşte formula de calcul care se foloseşte pentru stabilirea valorii despăgubirilor acordate."După cum i-am spus personal ministrului Agriculturii, Petre Daea, zilele trecute, când acesta a fost prezent la lucrările comisiei noastre, formula de calcul este greşită. Dânsul a declarat atunci că 'se pricepe bine la matematică' şi că formula este corectă, ceea ce poate însemna una din două: ori matematica de la Bucureşti e diferită de matematica de la Brăila, ori matematica aceea 'corectă' a domnului Daea ne învaţă că 50% din 1.500 de lei înseamnă 375 lei. Matematica asta 'corectă' pe care o ştie domnul Daea bagă mâna în buzunarul fermierilor, ceea ce nu-i corect", a mai afirmat deputatul Alexandru Popa, preşedinte al PNL Brăila.