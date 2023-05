Deputatul care sparge scandalul Rareș Prisăcariu: Poate e momentul să abandonăm lașitatea

Deputatul PSD Radu Cristescu spune că micuțul Rareș Prisăcariu a dat, prin prestația lui, un extrem de puternic semnal de alarmă că în România nu mai e timp de lașitate! Cristescu spune că românii au fost extrem de mișcați de mesajul lui Rareș dintr-un motiv simplu: acesta a spus ceea ce marii oameni politici nu mai au curaj să spună!

Nu mai e loc de lașitate, crede Radu Cristescu

Nu prea am fost nicicînd adeptul folosirii copiilor pentru mesaje din afara vîrstei lor. Copilăria, zic, trebuie să fie despre joacă, școală, cocoțat în cireși, spart un geam cu mingea, mînjit clanța cu dulceață...Nu ascund însă că ”Românii au talent” m-a pus un pic pe gînduri. Văd că lumea e împărțită: unii îl laudă pe micul Rareș Prisăcariu pentru vorbele rostite în concurs. Alții, sunt indignați că un copil e pus să recite papagalicește după scenariul altora. Un scenariu pe care nici nu îl înțelege. Poate că e așa. Dar mai există o latură. Cu vorbe memorate ori ba, ar trebui să ne întrebăm de ce ajung copiii să fie apreciați cînd rostesc adevăruri dureroase pe care ar trebui să le spunem noi, adulții? Cumva am ajuns să admirăm, să premiem rostirea unui copil doar pentru că, noi, cei mari, ne-am obișnuit să tăcem, să ignorăm, să întoarcem capetele în altă direcție? Să ne prefacem că răul nu există? Poate momentul Rareș e un semn că trebuie să ne deșteptăm. Să abandonăm lașitatea. Să începem să vorbim, să nu ne mai ascundem în penumbra indiferenței. Fie ea indusă de nesimțire ori de frică. Eu unul, am decis să nu mai tac. E vremea să începem să vorbim, dragi români. Timpul nu mai are răbdare...