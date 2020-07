Deputatul Cucșa, intrat în Partidul Republican, dă peste cap aranjamentele politice. Coita: `Cei care nu sunt de acord vor avea sânge pe mâini!`

Actiune de ultima ora in Parlament: Partidul Republican din Romania condus de Alexandru Coita a anuntat ca deputatul Marian Cucșa se alatura formatiunii. Imediat dupa, Cucsa a venit cu o modificare-bomba in Camera Deputatilor, a depus amendamendament de organizare a localelor in 3 zile.

Într-o acțiune din fața Parlamentului, transmisă live pe Facebook, Alex Coita și Marian Cușca avertizează că în octombrie, imediat după alegerile locale, România este în pericol să se confrunte cu un val de morți.

„Alegerile trebuie să se desfășoare pe parcursul a trei zile, altfel cozile de la urne vor genera un nou val de infectări cu virusul SARS-CoV-2 și, implicit, pierderea de vieți omenești. Observ cu mâhnire că majoritatea partidelor sunt capabile doar de calcule politicianiste, fiind dispuși să calce pe cadavre, doar pentru a-și atinge obiectivele. Partidul Republican din România a demonstrat prin susținerea acestui proiect că pune viața românilor mai presus de orice și acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să fac parte din echipa această echipă,” a declarat deputatul Marian Cucșa.

Alex Coita, președintele PRR, a subliniat că nu se poate pune preț pe viețile românilor și i-a avertizat pe parlamentarii care nu vor susține acest amendament că după alegerile locale vor avea sânge pe mâini și vor trebui să răspundă pentru asta.

„Îi provoc pe cei care argumentează că alegerile întinse pe trei zile costă mai mult, să transmită acest mesaj și familiilor care vor fi îndoliate după 27 septembrie. Să le spună acelora că cei dragi lor au murit pentru că parlamentarii români nu au vrut să plătească niște bani în plus, pentru organizarea alegerilor în condiții de siguranță. Cei care nu vor susține acest amendament vor avea sânge pe mâni” avertizează Alex Coita.

Alex Coita mai trage un semnal de alarmă extrem de interesant în actualul context. El spune că partidele mari mizează fix pe inducerea fricii și neprezentarea românilor la urne iar organizarea localelor pe parcursul mai multor zile le-ar încurca grav planurile de împărțire a României după 27 septembrie. Drept dovadă, amendamentului deputatului Cucșa a fost respins la Senat, dar marea bătălie se va da în Camera Deputațior.

Marian Cucșa a anunțat de asemenea că tot astăzi va depune și un proiect legislativ pentru organizarea alegerilor parlamentare pe parcursul a trei zile.