Deputatul Doru Petrişor Coliu - ales preşedinte PMP Diaspora

Deputatul Doru Petrişor Coliu a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al organizaţiei PMP Diaspora în cadrul unei conferinţe desfăşurate la Palatul Parlamentului, la care au participat reprezentanţi ai filialelor partidului din 13 ţări.

"În septembrie 2013, când am intrat în acest partid, îmi aduc aminte că m-am declarat a fi băsist, ca orientare politică, orientare politică pe care o păstrez şi azi alături de dumneavoastră. Filiala din Spania a fost cea de-a doua filială a organizaţiei PMP Diaspora, iar din ea am făcut parte şi eu şi fac în continuare parte. (...) În prezent, avem filiale deschise în toate ţările în care sunt români. (...) Mă prezint în faţa colegilor mei cu speranţa că, prin acordarea votului lor de încredere, eu şi echipa pe care am construit-o să putem readuce această organizaţie la locul său normal de primă forţă politică în Diaspora, aşa cum am demonstrat la alegerile europarlamentare din 2014, când am obţinut primul loc cu aproape 30% din voturile exprimate", a declarat Doru Coliu, în discursul susţinut la conferinţa de alegere a conducerii organizaţiei PMP Diaspora.La rândul său, preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac , a punctat că românii din Diaspora au trimis în ţară în ultimul deceniu peste 60 de miliarde de euro, pentru că le pasă.''În ultimii 10 ani aţi trimis în ţară peste 60 de miliarde de euro şi aceşti bani au venit acasă pentru că vă pasă de această ţară şi aţi încercat să vă investiţi în mod conştient resursele într-un viitor pe care vi-l doriţi acasă. Unii vor să se întoarcă, alţii nu-şi doresc să se întoarcă. Indiferent de opţiunile pe care le aveţi, aceste resurse au ajutat enorm economia românească şi niciun guvern şi niciun partid nu au voie să vă trateze cu dispreţ, iar noi ne vom bate pentru drepturile românilor indiferent unde locuiesc", a declarat Eugen Tomac.Preşedintele executiv al PMP a criticat şi faptul că în Anul Centenarului actualul Guvern nu a organizat "nicio acţiune în sânul marilor comunităţi româneşti de peste hotare".Tomac a spus, totodată, că PMP va fi "mult mai vocal" în Parlament pentru ca numărul mandatelor de parlamentar destinate românilor care locuiesc peste hotare să fie în raport cu numărul de cetăţeni români care se află acolo.Deputatul Doru Petrişor Coliu a fost candidat unic la şefia PMP Diaspora, pentru alegerea sa fiind prezenţi la conferinţă delegaţi ai organizaţiilor PMP din Marea Britanie, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Olanda, Franţa, Austria, Danemarca, Grecia, Belgia şi Canada.Din echipa de conducere a PMP Diaspora vor mai face parte un prim-vicepreşedinte - Ion Popescu (PMP Italia) şi un secretar general - Valentin Bogdan Iosif (PMP Canada), dar şi 11 vicepreşedinţi.