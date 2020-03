Deputatul Emanuel Ungureanu: 'Pacienţii care suferă de cancer şi au imunitatea foarte slăbită sunt puşi pe drumuri în plină epidemie de COVID 19'

Deputatul Emanuel Ungureanu afirmă că pacienţii care suferă de cancer şi au imunitatea foarte slăbită sunt puşi pe drumuri în plină epidemie de COVID 19. Ungureanu anunţă că a transmis propuneri pentru îmbunătăţirea decretului prezidenţial, astfel încât să se asigure evitarea expunerii pacienţilor, potrivit news.ro.

”Pacienţii care suferă de cancer şi au imunitatea foarte slăbită sunt puşi pe drumuri în plină epidemie de COVID 19”, a scris, luni seară, pe Facebook, deputatul Emanuel Ungureanu, anunţând că a trasmis către Preşedinţie şi Ministerul Sănătăţii sugestii pentru ca decretul prezidenţial ce cuprinde măsuri pentru starea de urgenţă, să fie îmbunătăţit pentru aceşti bolnavi.

”Nu este normal ca un bolnav de cancer din Bacău să fie nevoit să vină până la Cluj pentru o reţetă în condiţiile în care există sisteme online, servicii de telemedicină care îl pot ajuta”, a mai scris deputatul USR.

Citește și: Florin Cîțu anunță schimbări majore, în contextul pandemiei de coronavirus! Ce măsuri se vor lua

Acesta propune eliberarea de către casele de asiturări de sănătate a documentelor pentru pacienţii oncologici in format electronic ( Adeverinţe, de asigurat, etc) şi eliberarea online a reţetelor pentru terapiile orale care nu necesita examinări (imagistice, laborator, etc) de evaluarea a răspunsului la tratament, fără Cardul de sănătate (prin erificarea calităţii de asigurat in PIAS) sau pe baza adeverinţei de asigurat in situaţiile cvând PIAS nu funcţionează.

Deputatul afirmă că acest tip de serviciu trebuie însoţit de documentarea unei discuţii cu pacientul, telefonic sau pe Skype, FaceTime etc, din care sa reiasă ca pacientul poate continua tratamentul.

Preşedintele a decretat, luni, starea de urgenţă pentru 30 de zile, fiind cuprinse în decretul oficial numeroase măsuri.