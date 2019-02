Deputatul PNL Pavel Popescu solicită Guvernului României să îşi asume o poziţie politică clară în cazul "dosarul Venezuela", în contextul în care România deţine preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene. "(...) tăcerea, fie ea şi diplomatică, e tot un fel de comunicare. În situaţia de faţă nu una inteligentă şi nici favorabilă României şi parteneriatelor ei strategice", consideră Popescu, scrie news.ro.

"După isprava cu mutarea ambasadei României la Ierusalim, Guvernul condus de Viorica Vasilica Dăncilă recidivează cu o nouă contraperformanţă, alegând o tăcere suspectă în cazul dosarului Venezuela. Ori, tăcerea, fie ea şi diplomatică, e tot un fel de comunicare. În situaţia de faţă nu una inteligentă şi nici favorabilă României şi parteneriatelor ei strategice. Primul ministru şi ministrul de externe al României trebuie să iasă grabnic din spectacolul de mim şi să asume o poziţie clară a României, mai ales că România deţine preşedinţia semestrială a Uniunii Europene. Ca oameni care stau în capul mesei U.E. până la 1 iulie 2019, şi doamna Dăncilă şi domnul Meleşcanu trebuie să se pronunţe clar şi ferm pe un subiect atât de important al politicii externe a U.E. cum e «dosarul Venezuela»", afirmă, într-un comunicat de presă transmis joi, deputatul PNL Pavel Popescu.

El adaugă că 5,4 milioane de oameni din Venezuela şi-au părăsit ţara pentru a se salva de ororile regimului dictatorului Maduro.

Potrivit sursei citate, primul care a anunţat că SUA îl recunoaşte pe liderul opoziţiei din Venezuela, Juan Guaido, în detrimentul dictatorului Maduro, a fost preşedintele Donald Trump.

"Au urmat apoi alţi 19 lideri europeni, din totalul de celor 28 de ţări care formează Uniunea Europeană: Franţa, Germania, Maria Britanie, Austria, Belgia, Danemarca, Olanda, Spania, Portugalia ş.a.m.d. În plus, s-a creat Grupul Internaţional de Contact care are ca scop soluţionarea crizei din Venezuela. U.E. susţine fără echivoc acest demers şi oferă sprijin liderului opoziţiei Juan Guido pentru o tranziţie paşnică a Venezuelei către democraţie. Reamintesc că România are parteneriate strategice cu S.U.A. şi U.E. Aşadar, doamna Dăncilă şi domnul Meleşcanu nu-şi pot permite să tacă decât dacă părăsesc funcţiile de prim ministru, respectiv ministru de externe. Ceea ce ar fi, în sfârşit, un gest şi inteligent şi favorabil României", mai spune Pavel Popescu.