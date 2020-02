Deputatul PSD Giurgiu, Cristina-Elena Dinu: „Îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții de cancer trebuie să fie în centrul preocupărilor Guvernului”

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este marcată anual, la 4 februarie. Iniţiativa are drept scop sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică şi promovarea celor mai noi şi eficiente metode de a combate această boală. Este o zi dedicată acțiunilor tuturor factorilor de decizie pentru accesul egal al pacienţilor la cele mai noi terapii împotriva bolii, cu scopul sporirii gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică.

Din 2015, Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este marcată şi în România. Potrivit Legii 274/2015 privind declararea Zilei de luptă împotriva cancerului, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile nonguvernamentale pot acorda, cu acest prilej, sprijin material şi financiar pentru organizarea de evenimente dedicate creşterii nivelului de educaţie sanitară şi a gradului de conştientizare în ceea ce priveşte această maladie.

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este parte a campaniei mondiale în lupta cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris, adoptate la Summit-ul mondial împotriva cancerului pentru noul mileniu, desfăşurat la 4 februarie 2000. Acest document consemnează necesitatea unei alianţe puternice între cercetători, profesionişti din domeniul sănătăţii, pacienţi, guverne, parteneri din industrie şi mass-media în lupta împotriva cancerului.

În acest an, sloganul sub care se desfăşoară Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este: „I Am and I Will”, slogan care reprezintă un apel la acţiune pentru a impulsiona angajamentul personal şi a pune accent pe puterea acţiunilor individuale pentru a influenţa viitorul.

În calitate de secretar al Comisiei pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților, voi acționa și în continuare pentru îmbunătățirea cadrului legislativ necesar pacienților, pentru ca drepturile lor să fie respectate și să își poată maximiza șansele de a învinge boala!

Îmi exprim speranța că eforturile făcute anii trecuți de guvernul PSD de a ușura accesul pacienților cu cancer la tratament și la celelalte servicii medicale aferente acestei suferințe, vor fi continuate în acest an de guvernul liberal, care ar trebui să fie preocupat în mod real de adevăratele probleme din sănătate și nu de transformarea Ministerului Sănătății într-o feudă de partid.