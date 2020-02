Deputatul PSD Giurgiu, Cristina-Elena Dinu: 'PNL are întreaga responsabilitate pentru haosul în care a aruncat România'

După ce a unit șase partide ca să dea jos PSD, liberalii fug acum de guvernare în cel mai jalnic și rușinos mod cu putință! Românii văd acum foarte clar cum PNL poartă toată responsabilitatea propriilor fapte, respectiv aruncarea țării într-o criză politică majoră, ce ar putea avea consecințe economice și sociale distructive pe termen scurt și mediu. Cel mai mare risc este discreditarea ideii de democrație și stat de drept, la care se adaugă haosul instituțional și instabilitatea economică.

Pe de altă parte, marota cu alegerile anticipate este desuetă și nefundamentată de realitate. PNL vrea anticipate de frică! Liberalii nu știu să guverneze și cu fiecare zi ce trece românii se conving de acest adevăr. Avem un Guvern care pur și simplu nu vrea să guverneze. De trei luni fac politică și se maimuțăresc la televizor! Liberalii știu că până în toamnă românii îi vor vedea exact așa cum sunt: incompetenți, slabi și incapabili!

În schimb, PSD a câștigat guvernarea prin alegeri, nu prin jocuri de culise, după ce în 2016 românii au votat un program de guvernare viabil, al cărui aplicare a avut trei ani rezultate notabile. Anul trecut România a fost pe locul doi în Europa la creștere economică, am dublat salariul minim, am majorat salariile și pensiile, am deschis mari proiecte de investiții (podul de la Brăila, centura Bacăului, drumul expres Craiova-Pitești, etc), pe care acum PNL le subfinanțează, alocând în schimb bani pentru studii de fezabilitate.

PNL a venit la putere pe ușa din dos, doar cu lozinci și vorbe goale, fără niciun program și nicio idee de guvernare. Ei știu doar că vor să rămână pe scaunele calde de la Palatul Victoria și să dicteze tot în România după bunul lor plac.

Al Capone și registrele paralele nu pot fi un program economic, la fel și împrumuturile săptămânale de miliarde ale lui Cîțu. Să țipi, ca ministru al Educației, la profesori și să sperii copiii în clase, nu înseamnă reformă în învățământ și nici o țară educată! Ministrul de Interne, în loc să vegheze la prinderea infractorilor, aduce un potențial infractor să-i șoptească la audieri și se face de râs cu tot felul de dezvăluiri explozive despre „mașini de lux”, care în final se dovedesc că au fost folosite tot de colegii tăi din PNL. Ministrul Transporturilor e ridiculizat de un gândac în calea construcției de autostrăzi și desenează șosele pe hârtie! Ministrul Muncii nu are loc de o liftieră, iar exemplele neputinței sunt nenumărate, doar gafe și nicio realizare concretă pentru români.

PNL vrea puterea, dar factura iresponsabilității lor va fi plătită de români. În evident derapaj de asumare și responsabilitate, liberalii le spun românilor că nu au bani în buget pentru dublarea alocațiilor copiilor, conform legii promovate și votate de parlamentarii PSD, însă au bani pentru desfășurarea alegerilor locale în două tururi de scrutin!

Curat murdar, coane Orbane!