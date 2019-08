Deputatul USR Lucian Viziteu a lansat inițiativa cetățenească 'Fără Baroni în Bacău'

Deputatul USR Lucian Viziteu a lansat, marți, inițiativa cetățenească „Fără Baroni în Bacău”, proiect ce vizează introducerea bugetării participative la nivelul Consiliului Județean al Județului Bacău, anunță MEDIAFAX.

„Astăzi am lansat inițiativa cetățenească Fără Baroni în Bacău. Județul Bacău s-a degradat, din punct de vedere economic, cultural și social, în ultimii 30 de ani sub conducerea permanentă a PSD. Bacăul este, in 2019, printre cele mai depopulate județe din România, după ce în anul 1992 a avut cel mai mare număr de locuitori, 737512 cetățeni, din ultimii 60 de ani. Mai mult, Bacăul este pe ultimele 3 locuri dintre județele țării la durata medie de viață a locuitorilor. Vinovații pentru această situație alarmantă sunt baronii din Bacău care au alocat discreționar, partinic și ineficient resursele bugetare ale Consiliului Județean. Soluția propusă de Uniunea Salvați România, filiala Bacău, este introducerea bugetării participative la nivelul Consiliului Județean al Județului Bacău. Pentru a implementa acest concept inovator, apelăm la o inițiativă cetățenească pentru demararea unui proiect de hotărăre de consiliu județean”, a declarat Lucian Viziteu într-o conferință de presă susținută la Bacău.

Deputatul USR a precizat că strângerea de semnături va dura între opt și nouă luni.

Potrivit articolului 74 din Constituție, „iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea”.