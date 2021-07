Deputatul Vasile Toma condamnă campania din partide: 'România eternei campanii PNL- USR cu PLUS. Naivilor!'

Deputatul Vasile Toma condamnă campania din partidele PNL și USR-PLUS. El se arată revoltat de faptul că cei de la putere au uitat de nevoile românilor: „Suntem în plină cădere liberă. Cât despre ei, despre guvernanți, sigur că le este bine. Prin nesocotirea voinței românilor de la alegeri, au prins șansa vieții lor”, este de părere deputatul.

„„Eram în campanie! Voi chiar ați crezut?!” Aceasta este replica care ni se servește de aproape un an, mai mult sau mai puțin direct, de orice reprezentant al actualei Guvernări.

Replica care ar trebui să ofere o explicație pentru miile de firme falimentate, locurile de muncă pierdute, împrumuturile uriașe contractate zilnic în numele românilor și României, explozia creșterilor de prețuri la bunuri și servicii de bază. Replica care acoperă inactivitatea în tot ceea ce este necesar și vital. Replica care ar trebui să ne facă să ne simțim fericiți, uitându-ne cum calitatea nivelului de trai scade alarmant de la o zi la alta. Și tot această replică ar trebui să o servim și noi. Ca angajatori. Ca angajați. Ca părinți, bunici. Cadre didactice și medicale. Antreprenori. Ca român către alt român.

De aproape un an, avem niște guvernanți care s-au remarcat printr-o continua campanie. Între ei! Cu românii pe post de auditoriu, care trebuie să fie unul perfect obedient, ba, mai mult, la un semnal, să se și extazieze în fața luptelor intestine dintre cei care au pretenția de a guverna.

PNL se ceartă și se luptă cu PNL. USR- PLUS se ceartă și se luptă cu USR-PLUS. PNL se ceartă și se luptă cu USR-PLUS. Toată lumea se ceartă și se luptă cu toată lumea, în timp ce, pe fundal, rulează promo-uri de eternă campanie: România este binecuvântată cu așa Coaliție de guvernare. Românii sunt fericiți și recunoscători. Economia duduie. Avem PNRR. Nu-l știm. Nu-l vedem, dar fiți siguri că îl avem. Transparența, competența și profesionalismul au atins cote amețitoare. Am ajuns să devenim model de bune practici în reforme. Revoluția continuă. Cum care revoluție? A bunei guvernări. Cu mențiunea că nu s-a și specificat pentru care parte a guvernării. Că, dacă este să vorbim de cei guvernați, suntem în plină cădere liberă. Cât despre ei, despre guvernanți, sigur că le este bine. Prin nesocotirea voinței românilor de la alegeri, au prins șansa vieții lor. Una pe care sunt dispuși să o exploateze până la capăt. Oricâte certuri și lupte interne ar presupune asta. Românii se pot și autoguverna. Un stat poate merge și inerțial. Iar dacă se dovedește că nu, ce mai contează? Se trece la pierderi necesare. Că doar nu sunt din buzunarul PNL și USR cu PLUS!

Până la urmă, în căderea liberă spre care suntem forțați, o să auzim până la final aceeași eternă replică, întreruptă doar de foșnetul număratului de interese și de privilegii și de câte-un ghiot dat competitorului de partid și coaliție.

a conluzionat deputatul de Iași Vasile Toma.