Derby della Capitale a fost câștigat de Lazio, într-un meci cu 5 goluri

Echipa Lazio Roma, cu fundaşul român Ştefan Radu pe banca de rezerve, a învins la limită, cu scorul de 3-2, formaţia AS Roma, duminică seara, în derby-ul etapei a 6-a a campionatului de fotbal al Italiei.

Golurile au fost marcate de Sergej Milinkovic-Savic (10), Pedro Rodriguez (19) şi Felipe Anderson (63) pentru învingători, respectiv Roger Ibanez (41) şi Jordan Veretout (69 - penalty).

Aceste este al doilea eşec al sezonului suferit de AS Roma sub comanda antrenorului portughez Jose Mourinho. Lazio a obţinut, în schimb, primul său succes după o înfrângere şi două remize în campionat.



Într-un alt meci, liderul SSC Napoli a dispus pe teren propriu, cu 2-0, de Cagliari, continuându-şi parcursul fără greşeală în liga italiană. Atacantul nigerian Victor Osimeh, în mare formă de la debutul actualei ediţii din Serie A, a deschis scorul în minutul 11, rezultatul final fiind stabilit în repriza secundă de Lorenzo Insigne, în urma unui penalty (57).



Internaţionalul român Răzvan Marin a fost integralist la Cagliari.



Rezultate:

Sâmbătă

Spezia - AC Milan 1-2

Au marcat: Verde (80), respectiv Maldini (48), Diaz (86).

Portarul Ciprian Tătăruşanu a fost rezervă la AC Milan.



Inter Milano - Atalanta Bergamo 2-2

Au marcat: Martinez (5), Dzeko (71), respectiv Malinovskyi (30), Tolołi (38).

Portarul Ionuţ Radu a fost rezervă la Inter.



Genoa - Hellas Verona 3-3

Au marcat: Criscito (77 - penalty), Destro (80, 85), respectiv Simeone (8), Baruk (49 - penalty), N. Kalinic (90+1).



Duminică

Juventus Torino - Sampdoria Genova 3-2

Au marcat: Dybala (10), Bonucci (43 - penalty), Locatelli (57), respectiv Yoshida (44), Candreva (83).



Empoli - Bologna 4-2

Au marcat: Bonifazi (1 - autogol), Pinamonti (32), Bajrami (54 - penalty), Ricci (90), respectiv Barrow (11), Arnautovic (77).



Sassuolo - Salernitana 1-0

A marcat: Berardi (54).

Fundaşul Vlad Chiricheş a fost integralist la Sassuolo.



Udinese - Fiorentina 0-1

A marcat: Vlahovic (16 - penalty).



Lazio Roma - AS Roma 3-2

Au marcat: Milinkovic-Savic (10), Pedro (19), Anderson (63), respectiv Roger (41), Veretout (69 - penalty).

Fundaşul Ştefan Radu a fost rezervă la Lazio.



SSC Napoli - Cagliari 2-0

Au marcat: Osimhen (11), Insigne (57 - penalty).

Mijlocaşul Răyvan Marin a fost integralist la Cagliari.



Luni se dispută partida Venezia - Torino FC.



Clasament:

1. SSC Napoli 18 puncte (6 jocuri)

2. AC Milan 16 p (6 j)

3. Inter Milano 14 p (6 j)

4. AS Roma 12 p (6 j)

5. Fiorentina 12 p (6 j)

6. Lazio Roma 11 p (6 j)

7. Atalanta Bergamo 11 p (6 j)