După victoria la limită în faţa Australiei (2-1), selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a afirmat că meciul de debut al Les Bleus la Cupa Mondială de fotbal ediţia 2018 a fost unul "complicat", însă este convins că echipa sa poate face "mai mult" în partidele următoare, relatează agerpres.

"A fost un joc complicat, în faţa unei echipe care ne-a dat de furcă. Nu a fost uşor, este foarte important să câştigi primul meci, chiar dacă nu este suficient. E dificil de explicat totul, ne-au lipsit schimbările de ritm, poate şi puţină enegie, chiar dacă ei nu au fost periculoşi. Trebuia să fim mai precişi la preluări şi să verticalizăm mai mult pasele. Am avut ceva mai multe ocazii în finalul meciului, însă pasele nu au venit. Este greu pentru toată lumea, cu excepţia ruşilor, şi trebuie să te lupţi deoarece echipele se pregătesc toate foarte bine. Nu sunt aici pentru a fi euforic, ne-am făcut treaba însă suntem capabili de mai mult", a declarat Deschamps după partida de la Kazan.



Fanța s-a impus cu 2-1 in fața Australiei, în Grupa C de la CM 2018, prin golurile lui Antoine Griezmann (58 - penalty) şi Paul Pogba (81), pentru australieni marcând Mile Jedinak (62 - penalty).