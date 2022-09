Descindere - O adolescentă din București a fost agresată sexual în lift de un recivist eliberat, care a mai agresat fete de 11 și 13 ani

O adolescentă de 16 a fost agresată sexual, în liftul unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei, de către un bărbat necunoscut. Polițiștii Direcției Generale de Poliție din București au făcut o percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar de agresiune sexuală. Conform Polițoiei Capitalei, pe 25 august 2022, Secția 23 Poliție a fost sesizată că o minoră ar fi fost agresată sexual de un bărbat necunoscut, în liftul unui imobil din Sectorul 3.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Omoruri - Biroul Agresiuni Sexuale, iar cu sprijinul Serviciului Criminalistic a fost stabilită identitatea persoanei. În urma percheziției, bărbatul a fost depistat și condus la audieri. Cercetările sunt continuate pentru agresiune sexuală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Conform unor informații pe surse, agresorul se numește F.A.M și are 20 de ani. Bărbatul e recidivist, fiind eliberat recent, în luna iunie a acestui an pentru săvârșirea unei alte infracțiuni de agresiune sexuală pentru care a fost condamnat. La cazier mai are încă o faptă similară. Minorele în cele doua cazuri aveau 11 și 13 ani. Același mod de operare - agresiune in lift. Se pare că acesta ar avea și unele probleme psihice.