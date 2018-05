Descoperire ȘOCANTĂ în Belgia - Româncă, premiată la un concurs de creaţie literară, ucisă cu 50 de lovituri de cuţit. Precizările MAE

O tânără de 21 de ani din Târgu-Cărbunești, județul Gorj, premiată la un concurs de creație literară, care se mutase recent în Belgia, a fost ucisă cu 50 de lovituri de cuțit, în locuința pe care o închiria în Bruxelles.Un site local susţine că fata se prostitua şi ar fi fost ucisă de un client.

Potrivit site-ului SudInfo.be, Laura a plecat în Belgia, cu prietenul ei, un tânăr de 19 ani, pentru a strânge bani ca să-și cumpere o casă, în România. Aceeași publicație scrie că tânăra ar fi postat un anunț pe site-ul « Quartier Rouge » și ar fi primit clienți în apartamentul său din Etterbeek, în care a fost găsită decedată, iar unul dintre aceștia ar fi ucis-o cu 50 de lovituri de cuțit.

Potrivit rtbf.be, un bărbat de 24 de ani a fost arestat, fiind acuzat de comieterea crimei, după ce inițial au fost reținuți doi suspecți.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul tinerei de 21 de ani.

Vladimir Putin i-a lăsat cu gura căscată pe liderii lumii, la Sankt Petersburg: A anunțat când RENUNȚĂ la conducerea Rusiei - VIDEO

”Ambasada României la Bruxelles are în atenție cazul semnalat și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale, în vederea confirmării cetățeniei și identității persoanei decedate. Conform informațiilor obținute până la acest moment, persoana decedată este cetățean român, iar autoritățile belgiene investighează circumstanțele producerii decesului, ancheta fiind în curs de desfășurare. Ambasada României la Bruxelles a efectuat demersurile necesare pentru identificarea și notificarea familiei. De asemenea, reprezentanții misiunii diplomatice au informat aparținătorii cu privire la formalitățile de repatriere a trupului neînsuflețit. Ambasada României la Bruxelles menține cazul în atenție, păstrează legătura cu autorităţile locale și familia persoanei decedate, acordând sprijin în limita competențelor legale”, arată Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-un comunicat transmis MEDIAFAX.

Laura a absolvit Colegiul Național ”Tudor Arghezi” din orașul Târgu-Cărbunești, iar în 2016 aceasta a obținut premiul II la un concurs de creație literară, eseuri și arte vizuale, intitulat ”Străinul. Toleranţă, securitate şi integrare într-o cultură a diversităţii”.

În 2017, tânăra s-a înscris la Facultatea de Mine, din cadrul Universității din Petroșani.

Mama sa susține că nu a fost de acord să plece din România.

”Eu, ca mamă, nu știu ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Într-adevăr, a fost omorâtă, doar atât știu. Am fost sunată de doamna consul din Belgia, mi-a confirmat. Nu se poate face nimic până nu voi fi contactată de Poliția din Târgu-Cărbunești. Momentan, nu a venit nimeni. Eu am vorbit cu Laura miercuri, la ora 14.00. Din câte am înțeles, a fost omorâtă seara, la 20.30. Era cu prietenul ei acolo. Normal, ca mamă nu am fost de acord. Copilul meu era la facultate”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, mama Laurei.

Fostul director al şcolii la care a învăţat adolescenta are numai cuvinte de laudă la adresa sa. "A fost o elevă bună, a avut rezultate bune la examenul de capacitate, în 2013, a avut note mari, era premiantă. Cea mai mare tragedie este ca părinte să-ţi îngropi copilul", a spus Dănuţ Birău, primarul oraşului Târgu-Cărbuneşti şi fostul director al şcolii la care tânăra a început studiile.