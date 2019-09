Descoperire ȘOCANTĂ pe o insulă turistică: Șarpe cu două capete / FOTO

Locuitorii unui sat din insula indoneziană Bali au fost uimiţi când au descoperit un şarpe cu două capete, eveniment foarte rar în sălbăticie, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Reptila a fost văzută săptămâna trecută în Tabanan, în centrul acestei insule turistice."Veneam acasă de la serviciu când am parcat motocicleta lângă şarpe", a afirmat unul dintre săteni.

"M-am uitat mai atent şi am văzut că are două capete. Am fost şocat", a mai spus el.



Într-o înregistrare video se pot vedea mai mulţi copii adunaţi în jurul şarpelui, extrem de mic încât putea încăpea în palmă, care se unduia pe o frunză de bananier.



În trecut, experţii au afirmat că şerpii cu două capete sunt foarte rari în sălbăticie şi că sunt crescuţi de obicei în captivitate.