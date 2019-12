Descoperire şocantă: O celebră scriitoare a fost găsită strangulată și îngropată într-o pădure. Soţul şi fiul vitreg au fost arestaţi

Scriitoarea de bestselleruri britanică Lindsay de Feliz a fost descoperită strangulată și îngropată într-o pădure de lângă locuința pe care o deținea în Republica Dominicană, iar câteva persoane, inclusiv soțul acesteia, au fost arestate, potrivit Daily Mail şi Mediafax.

O anchetă a fost deschisă în acest caz, potrivit unui detectiv local citat de Daily Mail.

Mai multe persoane, printre care soțul scriitoarei, dominicanul Danilo de Feliz, în vârstă de 50 de ani, și fiul vitreg al acesteia, Dani Alberto Feliz Martinez, în vârstă de 29 de ani, au fost arestate.

Trupul neînsuflețit al scriitoarei în vârstă de 60 de ani a fost descoperit îngropat în pădurea de lângă locuința ei din Moncion, nord-estul Republicii Dominicane. Cadavrul fusese învelit în saci din plastic folosiți pentru mâncare pentru câini şi într-un cearşaf galben şi îngropat nu foarte adânc.

Scriitoarea, devenită celebră după ce a scris două cărți despre experiențele sale din Insulele Caraibe, inclusiv despre cum și-a revenit după ce a fost împușcată în gât de un hoț, fusese dată dispărută de marți.

O iubitoare de animale, Lindsay, care a lucrat ca director de marketing înainte de a părăsi Marea Britanie pentru a lucra ca instructor de scufundări şi a se stabili ulterior în Republica Dominicană, se descria pe blogul său drept scriitoare, blogger, cercetător şi traducător.

Volumul său "What About Your Saucepans" a fost bestseller pe platforma Amazon.