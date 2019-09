Desenele animate premiate recent la cele mai importante festivaluri din întreaga lume sunt vedetele Animest 2019

Universul filmelor de animație premiate recent la cele mai importante festivaluri din întreaga lume este vedeta celei de-a 14-a ediții Animest, între 4 și 13 octombrie, arată un comunicat.

Programul Animest.14 include în 2019 proiecții în premieră în România timp de zece zile oranizatori promițând ”mister aventură, povești memorabile și peronaje complexe”.

Una dintre animațiile nominalizate anul acesta la Oscar, ”Mirai” (regizat de Mamoru Hosoda), reînvie fanteziile copilăriei, lansând o invitație la bordul mașinii timpului. Filmul urmărește călătoria unui copil de numai 4 ani, care nu pare pregătit să accepte venirea pe lume a surorii sale. De la aceeași premisă pornește și ”Haios și blănos/ Missing Link”, cel mai recent lungmetraj produs de studioul de animația Laika, în care protagonistul face înconjurul lumii pentru a-și regăsi rudele. Regizorul și scenaristul producției este Chris Butler, și el nominalizat în 2013 la Premiile Academiei Americane de Film pentru ParaNorman.

”Niciun film nu a reușit să surprindă amploarea evenimentelor care au marcat Cambodgia sub regimul Khmer Rouge așa cum a făcut-o povestea animată a lui Denis Do” scria Variety. ”Funan”, debutul regizorului, este inspirat din istoricul familiei lui Do. Filmul a fost distins cu Marele Premiu la Annecy în 2018 și se va vedea la Animest pe 12 și 13 octombrie, în prezența producătorului francez Sébastien Onomo, la Cinema Elvire Popesco.

În programul din acest an al festivalului se regăsește ”Dilili la Paris”, marele câștigător din acest an al Premiului César pentru Cel mai bun film de animație. În povestea 3D ilustrată prin imagini fotografiate de regizorul Michel Ocelot de-a lungul anilor, o fetiță-detectiv din tribul Kanak întâlnește câteva dintre cele mai importante personalități ale epocii, în timp ce investighează răpirile misterioase ce înspăimântă orașul luminilor.

De o proiecție specială va avea parte la Animest și ”Minuscule 2: Mandibule de la capătul lumii/ Minuscule - Mandibles From Far Away”, un film de animație în care suspansul înlocuiește dialogurile. Povestea care a cucerit generații continuă cu o nouă provocare în lumea gărgărițelor create de Thomas Szabo și Hélène Giraud. În toiul pregătirilor de iarnă, mezinul familiei este prins într-o cutie ce va fi trimisă în Guadelupa, iar vechii prieteni se reunesc acum într-o misiune de salvare.

Prezentat în premieră la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard, ”Rândunelele din Kabul/ Hirondelle de Kaboul” este filmul inspirat din romanul omonim al scriitoarei algeriene Yasmina Khadra, despre brutalitatea controlului Taliban, văzut prin ochii a doi îndrăgostiți. Povestea adaptată elegant în acuarelă 2D marchează începutul colaborării de succes dintre cineasta Zabou Breitman și artista Eléa Gobbé-Mévellec, aflată la debutul său regizoral. Proiecția filmului la Animest în va aduce în România pe Nicolas Debray, cunoscut pentru filme ca Iluzionistul sau The Secret of Kells și cel care a condus echipa de animatori. Vizionarul autor japonez Saku Sakamoto revine în selecția Animest cu un horror avangardist produs independent în Japonia, pentru care semnează atât regia, scenariul și animația, cât și coloana sonoră. Excepțional și obligatoriu de urmărit la Cinemateca Eforie, Aragne: Sign of Vermillion este un anime bizar și hipnotizant, nerecomandat minorilor, în care o tânără studentă descoperă că apartamentul de vis în care s-a mutat este de fapt decorul unui adevărat coșmar.

Pentru fanii comediilor romantice este recomandată povestea autobiografică din ”Amintirile unui bărbat în pijama/ Memorias de un hombre en pijama”. Filmul regizat de Carlos Fernandez de Vigo a intrat în acest an în cursa pentru Premiile Goya. Pelicula urmărește cum se transformă în realitate cel mai mare vis al lui Paco, un burlac de 40 de ani, care își dorește să trăiască în pijamale, la adăpostul propriei sale case. Filmul va avea parte de două proiecții speciale, la Cinema Elvire Popesco și la Institutul Cervantes, în prezența regizorului spaniol, invitat special la festival alături de Lorena Ares, care a condus departamentul de animație.

Cea de-a paisprezecea ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest va avea loc în perioada 4 octombrie – 13 octombrie 2019 la Cinemateca Eforie, Cinema Elvire Popesco, Cinema City, Opera Comică pentru Copii, AWE – Adaptive Work Environment, Muzeul de Artă Recentă, Institutul Cervantes, KUBE Musette și Club Control.