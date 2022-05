Deși Occidentul anunță arme noi de miliarde pentru Ucraina, în teren se folosesc arme folosite de Armata Imperială Rusă și sovietici (Video)

În ciuda fluxului masiv de armament dinspre aliații occidentali, ucrainenii nu au destule arme pentru toți soldații săi, un clip apărut online arătând cum forțele teritoriale de apărare se antrenează în regim de luptă terestră cu un tun antiaerian montat pe un camion și chiar cu o mitralieră folosită de armata imperială rusă în timpul primului război mondial.

În clip se vede cum câțiva soldați din forțele teritoriale trag orizontal cu un tun antiaerian AZP S-60 de 57mm, care a intrat în serviciu în anii '50.

„În situația actuală, este mai bine decât nimic pentru formațiunile de voluntari”, comentează ”Ukraine Weapons Tracker”, un cont de Twitter care monitorizează evoluția războiului din Ucraina.

Mai mult, în imagini se vede cum forțele teritoriale se antrenează și cu o mitralieră Maxim folosită de Armata Imperială Rusă în timpul Primului Război Mondial și de Armata Roșie în timpul Războiului Civil Rus și în cel de-al Doilea Război Mondial.

#Ukraine: The Territorial Defense Forces of #Kharkiv operating a technical with an AZP S-60 57mm anti-aircraft gun mounted - this model entered service back in 1950, but in the current situation it is better than nothing for volunteer formations. Also notice a M1910/30 Maxim MG. pic.twitter.com/fMGOWs19wC