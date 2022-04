Detalii infiorătoare de la civilii din Bucea: Se răscolea pământul. Totul exploda în jur. Totul sărea în aer

Zeci de maşini militare ruse, printre care şi numeroase tancuri, care au explodat în urma unui atac cu drone Bayraktar şi care se află încă pe strada Gării din oraşul Bucea, oferă imagini cutremurătoare despre luptele purtate la nord-vest de Kiev. Tancurile, cisternele cu combustibil şi camioanele cu muniţie au fost complet distruse, iar, în urma exploziilor, bucăţi din ele au fost aruncate la zeci de metri distanţă. Peisajul apocaliptic este completat de zecile de case transformate în ruine, dar şi de bucăţile de cadavre care pot fi observate din loc în loc.

"Au fost atacaţi cu drone Bayraktar şi era un fum până la cer. Toată muniţia a explodat. Toată tehnica a început să ardă, muniţia a început să explodeze, iar casele din jur s-au aprins toate. Casele nu au ars de la Bayraktar, ci de la muniţia explodată pe maşinile armatei ruse. Aveau cisterne cu motorină, care s-au aprins", a declarat, pentru AGERPRES, Konstantin Momotov, un bărbat de 68 de ani, în faţa casei căruia a avut loc atacul. Ucraineanul povesteşte că maşinile militare ale Federaţiei Ruse se îndreptau spre Irpin, iar în drumul lor lansau atacuri continue asupra civililor din Bucea. Potrivit acestuia, convoiul era format din 40 de vehicule care au sărit în aer în urma atacului pe calea aeriană.

"Unii militari s-au topit cu tot cu tehnică. Alţii au fost aruncaţi. Bucăţi de oameni au fost aruncate în curţi, pe drum. Acolo e un picior, aici era sânge peste tot. Acolo era un ciorap cu piciorul în el, aici o mână şi după o lună am găsit şi trei trupuri de ceceni în curte. Cred că erau răniţi şi au făcut câţiva paşi şi au murit în curte", a arătat Konstantin Momotov, care susţine că peste 200 de militari ruşi au murit în acest loc. Strada Gării, transformată într-un ''muzeu'' în aer liber de tehnică militară distrusă, a devenit un punct de atracţie pentru numeroşi ucraineni, care vor să vadă cu ochii lor efectele războiului provocat de ruşi.

Valentin Lesov locuieşte în apropiere de strada Gării. El a auzit exploziile puternice, însă nu a apucat, până acum, să vadă urmările. "Era iadul pe pământ. Se răscolea pământul. Totul exploda în jur. Totul sărea în aer. Era cutremurător. Asta am suportat noi în 35 de zile de ocupaţie. De pe 24 februarie ei sunt aici şi acum suntem în aprilie. Acum nu se mai împuşcă, iar unii dintre noi suntem vii. Încep oamenii să se întoarcă în oraş, au început să cureţe străzile de cadavre şi de sânge. Este groaznic. Nicăieri pe pământul acesta nu a fost niciodată aşa ceva", a afirmat Lesov, care spune că şase dintre vecinii săi au murit.

În zonă locuieşte şi Irina Gribiniuk. Pe toată perioada în care Bucea a fost sub ocupaţia armatei ruse, femeia nu s-a putut ascunde, pentru că trebuia să aibă grijă de mama ei, care este imobilizată la pat. "Nu am plecat pentru că mama mea este bolnavă la pat. Când se auzeau bombele, şi mama mea care este bolnavă tremura de frică. Nu am reuşit să o duc pe mama nici în beci. Noi puteam muri oricând, pentru că nu ne puteam adăposti. A fost groaznic", a povestit Irina Gribiniuk. Oraşul Bucea, aflat la aproximativ 50 de kilometri de Kiev, s-a aflat sub ocupaţie rusească mai bine de o lună, timp în care peste 300 de civili au fost ucişi. De altfel, procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a transmis, în urmă cu două zile, că într-o groapă comună din Bucea au fost îngropate 67 de persoane. De asemenea, pe perioada cât au stat în Bucea, militarii ruşi au atacat sute de case, zeci de blocuri, dar şi numeroase spaţii comerciale, printre care şi staţii de carburanţi sau hipermarketuri. Localnicii susţin că, înainte de a distruge magazinele, acestea erau jefuite.