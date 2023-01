Detalii neștiute din dosarul care îi vizează pe Victor și Alex Piţurcă şi pe directorul Romarm: Şi alte dosare care au legătură cu speţa există la DNA

Dosarul măştilor neconforme în care sunt cercetaţi selecţionerul Victor Piţurcă, fiul acestuia, Alexandru Victorio, dar şi directorul general al Romarm, Gabriel Ţuţu, a pornit încă din vara anului 2020, fiind înregistrat iniţial la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Pe măsură ce ancheta a avansat, din ea au fost disjunse şi alte dosare, se arată în documentele procurorilor DNA, anunță news.ro.

„Cauza iniţială a fost înregistrată la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti sub nr. .../P/2020, care prin ordonanţa cu acelaşi număr din data de 05 .06.2020 şi-a declinat competenţa în favoarea D.N.A. - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari, având în vedere calitatea de ofiţer activ în cadrul M.Ap.N. deţinută de colonel C. C. P., farmacist in cadrul UM 0... Bucureşti, dosarul fiind înregistrat sub nr. .../P/2020. Prin ordonanţa nr. .../P/2020 din 19.06.2020 a D.N.A. - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari s-a dispus începerea urmăririi penale ,,in rem" cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297, alin. I C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, în forma autoratului şi complicităţii”, se arată în documentele DNA.

În 29 octombrie 2020, urmărirea penală a fost extinsă şi pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În 10 februarie 2021, urmărirea penală a fost extinsă vizând infracţiuni de folosire in orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, favorizarea făptuitorului şi accesul ilegal la un sistem informatic.

În aceeaşi lună, februarie 2021, urmărirea penală a fost extinsă la infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, procurorii autosesizându-se cu privire la aceste fapte.

În data de 13.04.2022 s-a dispus disjungerea cauzei şi formarea unui nou dosar la nivelul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de coruptie săvârşite de militari din cadrul DNA cu privire la infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, luare de mită , dare de mită.

Pe de altă parte, la data de 09.07.2020 a fost înregistrat la D.N.A. - Secţia de combatere a corupţiei, sub un denunţ formulat de o persoană cu identitate protejată, cu privire la faptul că directorul general al CN Romarm SA a primit foloase necuvenite în scopul achiziţionării, în condiţii păgubitoare pentru statul român, a unor utilaje / linii de producţie de măşti de protecţie respiratorie.

În aceeaşi lună a fost dispusă urmărire penală in rem în dosar. În august 2022 din dosarul de abuz în servicu în care era cercetat Ţuţu s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la faptele vizând achiziţia lotului de măşti de protecţie respiratorie produse în Vietnam şi livrate către (...).

Ulterior, au fost reunite două dosare, ajungându-se la cel în care directorul Romarm şi fiul lui Piţurcă sunt reţinuţi şi cere arestarea lor preventivă.