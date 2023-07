Detalii terifiante de la azilul groazei: bătrânii erau lăsați să moară în propriile excremente, bătuți și înfomentați/ (Video care vă poate afecta emoțional)

O anchetă jurnalistică realizată de Centrul de Investigații Media (CIM) și Buletin de București scotea la iveală detalii terifiante de la „Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente - Casa Cora”, situat în localitatea Voluntari, județul Ilfov. Bătrânii care erau aduși aici erau ținuți în condiții inumane, bătuți, înfometați și lăsați să moară în propriile excremente.

O fostă asistentă din ”azilul groazei” din Volunari relatează condițiile în care erau ținuți bătrânii și tratamentele la care aceștia erau supuși.

IMAGINILE CU BĂTRÂNII DIN ”AZILUL GROAZEI”

„Nu este nimic în regulă acolo, credeți-mă. Toți erau mușcați de ploșnițe, au ajuns să aibă viermi în zonele intime, escare adânci până la os, nu vă puteți imagina! În orice zi - deci în orice zi! - nu exista zi în care să nu fie două-trei nereguli mari, nasoale rău. Pur și simplu nu ai cum să ai două infirmiere în tot azilul ăla, ele pur și simplu nu fac față”, spune Elena (n.r.) fostă angajată a „serviciilor sociale” prestate de Cristina Maria Dumitra.

„Mergeau ploșnițele pe ei... ferească Dumnezeu! Sub pat, dacă ridicai salteaua, cel puțin seara, când era întuneric... le-am învățat și psihologia, pe bune! Deci seara, dacă ridicai salteaua, fugeau toate în toate părțile, era... Eu chiar am rămas șocată!”, își continuă femeia povestea.

„Aveau o cameră la Gerbera, undeva jos, la subsol. Când am ajuns prima oară am auzit ‘ah, te duci la alea de la Groapă?’ mă gândeam ‘cum adică la groapă?’. Și când am ajuns acolo și am văzut ce era… deci nu îmi venea să cred… Era căcat pe jos, alunecai pe căcat, scuzați-mă că vorbesc așa dar așa era! Nu se ducea nimeni să intre la ele în salon, era un miros… Pe femeile alea de acolo le țineau mai mult închise”, își amintește Elena.

Polițiștii au descins la azilul groazei

Zeci de perchiziţii au loc marţi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş, într-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi sau în situaţii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate două grupuri infracţionale.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor. Alte acuzaţii se referă la omisiunea sesizării şi abuz în serviciu după ce, din 2021 şi până în prezent, două instituţii publice publice cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului ar fi atribuit unei asociaţii, în calitate de furnizor de servicii sociale, mai multe contracte de prestări servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoanele adulte, încadrate în grad de handicap, cu încălcarea prevederilor Legii privind achiziţiile publice, asociaţia în cauză neîndeplinind cerinţa privind experienţa similară anterioară sau nu deţinea licenţă de funcţionare. 26 de persoane urmează să fie duse la audieri, iar 15 martori au foist citaţi. Prejudiciul total în acest caz este 8,7 milioane de lei.

”Astăzi, 4 iulie, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pun în executare 31 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, fals în declaraţii, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale şi delapidare”, anunţă IGPR.

Din cercetări a reieşit că, începând cu luna noiembrie 2020, în judeţul Ilfov, ar fi fost constituite două grupuri infracţionale organizate, în scopul exploatării persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în situaţii vulnerabile, exploatarea victimelor fiind realizată prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, prin exploatarea muncii neremunerate a acestora, prin constrângere şi exercitare de acte de violenţă fizică.

De asemenea, exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi asigurarea igienei beneficiarilor care nu aveau capacitatea fizică/psihică de autoîngrijire, concomitent cu ţinerea acestora în stare de aservire faţă de membrii grupurilor infracţionale organizate, în vederea obţinerii de către liderii grupărilor şi de către ceilalţi membri a unor foloase patrimoniale pe nedrept.

Prejudiciul total estimat este de peste 5,2 milioane de lei.

În vederea completării probatoriului în cauză, au fost emise şi puse în executare 26 de mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, audierile urmând a se desfăşura la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Faţă de 15 martori a fost îndeplinită procedura legală de citare, aceştia urmând a fi audiaţi la sediul Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliţia Română.

Investigaţiile în această cauză complexă au fost demarate ca urmare a sesizării din oficiu a poliţiştilor Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor din Poliţia Română, precum şi de Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor şi specialiştilor criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş, precum şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

În unele dintre locaţiile percheziţionate, în raport de particularităţile cauzei, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale acţionează împreună cu medici specialişti şi asistenţi medicali din cadrul I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti, precum şi personal medical de specialitate (inclusiv psihologi şi specialişti în consilierea psihologică a victimelor) din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă - Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi SMURD Bucureşti, care asigură şi suport logistic cu autospeciale pentru transport personal şi victime multiple.

Modalitatea de intervenţie în cadrul acţiunii vizează cu prioritate salvarea vieţii şi protejarea integrităţii corporale a victimelor, precum şi descoperirea şi ridicarea de probe, în vederea probării activităţii infracţionale şi completării materialului probator în cauză.

”Concomitent cu acţiunea desfăşurată de către Direcţia de Investigaţii Criminale şi D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, în acelaşi context, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pun în executare 21 de mandate de percheziţie domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, la sediile unor instituţii publice şi private implicate în activitatea infracţională, în două cauze în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omisiunea sesizării şi abuz în serviciu”, conform IGPR,

Din cercetări a reieşit că, din 2021 şi până în prezent, două instituţii publice publice cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului ar fi atribuit unei asociaţii, în calitate de furnizor de servicii sociale, mai multe contracte de prestări servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoanele adulte, încadrate în grad de handicap, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cauzând bugetului propriu un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.

Astfel, s-a constatat că, la momentul atribuirii contractelor asociaţia în cauză nu îndeplinea cerinţa privind experienţa similară anterioară sau nu deţinea licenţă de funcţionare pentru Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cadrul căruia s-ar fi prestat serviciile contractate, în conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Activităţile beneficiează de sprijinul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi al I.P.J. Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.