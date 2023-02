Detaliul care a scăpat tuturor, la prima vizită a lui Joe Biden la Kiev

Președintele SUA, Joe Biden, a efectuat o vizită surpriză la Kiev, acolo unde s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La fotografia oficială, este de remarcat că Joe Biden a purtat o cravată în culorile steagului Ucrainei.

Este prima sa deplasare în această ţară de la începutul invaziei Rusiei, în urmă cu aproape un an, şi este o surpriză, în condiţiile în care Casa Albă anunţase că preşedintele nu are de gând să meargă şi în Ucraina, cu ocazia deplasării sale în Polonia. Se vehicula însă că preşedintele Volodimir Zelenski - care a fost la Washington în decembrie - ar putea să vină în Polonia pentru o întâlnire cu Joe Biden.

Apariţia lui Biden la Kiev este o demonstraţie de susţinere pentru Ucraina care vine într-un moment critic al conflictului, în timp ce Rusia se pregăteşte pentru o aşteptată ofensivă de primăvară, notează CNN.

Pe data de 24 februarie se împlinește un an de la începutul războiului, iar Rusia se pregătește de un asalt fără precedent în Ucraina. Vizita lui Joe Biden este un semnal de sprijin extrem de puternic.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.