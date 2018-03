DEVASTATOR Sebastian Ghiță dă pe față PRIETENIA dintre Elena Udrea și Alina Bica: 'Hoții, arabi, furturi, TVA-uri, Băsescu mai, mai că nu a făcut INFARCT'/VIDEO

Sebastian Ghiță a vorbit, într-un nou episod din interviul cu Ion Cristoiu, despre cum a ajuns Alina Bica să fie fotografiată, alături de Elena Udrea, la Paris. Ghiță spune că au fost implicate serviciile, mai precis SRI, prin mâna lui Florian Coldea. De fapt, fostul prim-adjunct al SRI ar fi încercat împiedicarea numirii lui Bica în fruntea DIICOT, dar Traian Băsescu nu a vrut să îl asculte, având încredere mai mare în Elena Udrea. ”I-au scris acolo hoții, arabi, furturi, TVA-uri, te mir ce minuni, Băsescu mai, mai că nu a făcut infarct.”, a dezvăluit Ghiță despre raportul primit de Băsescu de la SRI și care o viza pe Alina Bica.

”Sebastian Ghiţă: E fals. Dar am știut de acel site. Nu am făcut eu site-ul, l-a făcut cel care a făcut pozele.

Ion Cristoiu: A fost un sandviș serios, care a fost și a dispărut.

-Da, întâmplător eu eram foarte prezent pe internet și am văzut site-ul. Vă dați seama, au fost puse acolo ca să fie preluate de presă.

- Dar, atunci, nu au fost preluate de România TV, ci de Antena.

- Este irelevant, nu îmi mai aduc aminte acum cine le-a dat prima dată.

- Domule Sebastian Ghiță, un site care se face acum și dispare mâine e făcut de băieți.

- Se prea poate, se întâmplă în lumea civilizată.

- După dumneavoastră, care vă pricepeți atât de bine...Ipoteza, toată opera de la Paris...

- Cineva care a avut un interes să influențeze rezultatul din alegerile prezidențiale, adică s-o pună pe Elena Udrea în urma Monicăi Macovei.

- Interesant! Și erau niște profesioniști.

- Așa par pozele, nu par făcute de paparazzii de la Cancan.

- Și nici site-ul.

- Da, și nici site-ul.

- Nici Udrea și Bica nu erau uși de biserică. Și sunt convins că Coldea i-a spus președintelui cu mult timp înaine: „Nu cu Bica, nu e bine. Nu e în regulă, domnule președinte”. Acea instituție, DIICOT, va porni pe un drum mafiotic. Băsescu nu asculta de serviciu, asculta mai mult de Udrea. Și dacă Coldea i-a pus președintelui în față un raport, cu opera, viața și activitatea Bica - Udrea, cred că Băsescu a zis: „Da, dă-ne Coldeo poze. Fugiți cu raportul ăsta de aici”.

- Aaa, de aia nici nu-l publică.

- Coldea i-a zis: „Bine, vă facem un raport cu ce crede serviciul despre Bica și pozele de la Paris”. Și dacă i-au scris acolo hoții, arabi, furturi, TVA-uri, te mir ce minuni, Băsescu mai, mai că nu a făcut infarct.

- Și despre Udrea scriau.

- Erau foarte bune prietene. Acuma eu nu știu câte afaceri făceau împreună.

- Dezvăluirea dumneavoastră este foarte interesantă pentru că întrebarea era așa. Eu am crezut că raportul făcut de Coldea era așa: nu suntem noi (SRI-n.r.). Și zic, bă, dar de ce nu-l dau? Acuma dacă spuneți că arăta că merita publicat, au dovedit că merita publicarea pozelor.

- E greu să te ferești de SRI, să nu știe SRI ceva. Doar Bica cu Udrea erau naive, Udrea credea că dacă o pune pe Bica la DIICOT și-a luat procuratura pe persoană fizică și fac d-astea, arestări, vând dosare, iau dosare, pun dosare, acolo, prin București. Totuși, într-un stat serios nu poți lăsa pe cineva să tranzacționeze dosare. Ați văzut ce i s-a întâmplat și fratelui lui Băsescu, până la urmă. Evident, că niște limite există în orice funcție ajungi, în orice poziție. Totuși, vine SRI-ul ăsta și își mai face și treaba. Nu te lasă să te joci cu viața omului, doar că ești prietena consilierei președintelui.

- Credeți că Băsescu i-a spus lui Udrea ce conținea raportul?

- Se poate, păreau că schimbă destul de multe informații. Se poate să-i fi spus, dar era irelevant. Cert e că au uitat de poze după ce au citit raportul.

- Dar ați reluat acea teză că, de fapt, se voia să fie Monica Macovei și că Udrea deranja.

– Dacă ajungea Udrea pe trei? Ne trezeam cu Udrea candidata dreptei!

Îl voiaţi pe Băsescu prim-ministru?

- A fost bine că au scos-o?

- Evident că a fost bine. Îl voiați pe Băsescu prim-ministru și pe Udrea președinte?

- Deci ăsta era planul?

- Da, v-am mai spus.

- Nu, eu credeam că numai Udrea președinte.

- Nu avea cum să câștige, dar dacă Traian Băsescu anunța că „eu voi fi prim-ministru”, poate mai convingea vreo doi Tăpălagă,trei Ioana Dogioiu.

- Deci, planul era așa...

- Elena Udrea iese pe trei, adică Ponta, Iohannis și Elena Udrea. Așa voia Elena Udrea. Dar planul domnului Coldea era să fie Monica Macovei.

- Planul lui Coldea: Ponta, Iohannis și Monica Macovei.

- Da.

- Iohannis devenea incompatibil.

- Și aveam o competiție între minunea anticorupției, Monica Macovei, mama, spaima, bunica lui Portocală o să-i zic.

- Dar de ce o voia pe Monica Macovei?

- Dar de ce au trimis-o și în Moldova să facă pe apostolița anticorupției?

- Era o sugestie din altă parte a domnului Coldea, că nu cred că o iubea așa de mult.

- Ei, se mai îndrăgostește lumea pe parcurs, revine la sentimente mai bune.

„Se poate. Suspectez că da”

- Am înțeles. Mai înainte ne-am referit la cazul de la Paris. De ce m-a interesat foarte mult. Când am fost la Paris, eu chiar am fost acolo pe trotuar ca să văd de unde s-a putut fotografia, de la Operă. După părerea mea, este un moment cheie în operațiunea alegerile prezidențiale. Haideți să revenim un pic asupra lor. Deci, a cui este operațiunea?

- Cred că a unor angajați din serviciile de informații.

- A lui Florian Coldea, vă spun eu.

- Se poate. Suspectez că da.

- Ce urmărea?

- V-am spus ce cred eu: să nu ajungă Elena Udrea pe locul trei, pentru că altfel Băsescu ar fi încercat s-o pună președinte și să-l oblige pe Coldea să-l declare incompatibil pe Iohannis, cu ajutorul Înaltei Curți, a Liviei Stanciu.

- În legătură cu asta, eu am mers mult timp, nu știu dacă o să renunț la ipoteză, devenită teză, că, de fapt, Coldea a pariat pe Iohannis. Dumneavoastră spuneți că nu?

- Am spus că este un om extrem de capabil, de abil. Avea rezerve și resurse să joace în toate taberele și zonele. Să nu credeți că a abandonat ipoteza că Ponta va ieși.

- Pozele de la Paris o vizau și pe Bica, erau două dintr-o lovitură?

- Exact. Era o decredibilizare a doamnei Bica și știm după aceea ce s-a întâmplat. Și era și o împiedicare a Elenei Udrea.

- Traian Băsescu era sincer furios pe servicii când au apărut aceste poze, l-au surprins și pe el?

- Nu-i prost, dar s-a lăsat păcălit până la urmă. V-am explicat de ce.”, sunt replicile dintre cei doi.