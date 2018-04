Devis Mangia: Dacă jucăm astfel, suntem o echipă bună. Am făcut un spectacol frumos

Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat joi seară că elevii săi au făcut un joc foarte bun şi au oferit un spectacol frumos la meciul cu FC Botoşani, scor 5-1, din semifinalele Cupei României.

"Suntem mulţumiţi, am făcut un meci foarte bun, am jucat ca o echipă şi ăsta este cel mai important lucru pentru mine. Am făcut un spectacol frumos. Avem un avantaj, dar ştim că în acest sezon s-au întâmplat multe. Trebuie să învăţăm să avem o mentalitate bună, să luăm fiecare meci în parte şi să câştigăm. Merităm un astfel de rezultat, pentru că am jucat bine. Dacă jucăm astfel, suntem o echipă bună", a spus Mangia la Digi Sport, potrivit News.ro.

Formaţia CSU Craiova a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din prima manşă a semifinalelor Cupei României, la care Alexandru Băluţă a marcat de trei ori.

Au înscris Băluţă ’12, ’30, ‘82, Gustavo ‘45+4 (dintr-un penalti acordat pentru un fault al lui Miron asupra sa) şi Mitriţă ‘65 pentru gazde, respectiv Acsinte ‘35 pentru oaspeţi.

Returul va avea loc luna viitoare.