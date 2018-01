Dezastru pentru România. Studiul care arată la ce capitol suntem pe ultimul loc în Europa

În anii 2000, Croaţia a intrat într-o febră a construcţiei de autostrăzi, de care are nevoie pentru a-şi susţine sectorul turismului, dezvoltat mai ales pe litoral şi devenit o bază a economiei. Autostrăzile au fost finanţate cu credite, iar companiile de stat responsabile cu infrastructura rutieră sunt şi acum împovărate cu datorii. Croaţia a intrat în UE abia în 2013, astfel că nu a putut beneficia de fonduri europene în perioada de boom a autostrăzilor.

După 20 de ani de investiţii enorme în infrastructură, companiile de stat Drumuri Croate, Autostrăzi Croate şi Drumul expres Rijeka-Zagreb au rămas împovărate cu datorii de 5,2 miliarde de euro (în 2016), acoperite complet cu garanţii de la stat. Banca Mondială apreciază că sectorul are nevoie de management mai bun şi de soluţii pentru îmbunătăţirea eficienţei şi transparenţei.

Vizita efectuată în China de preşedintele francez Emmanuel Macron se profilează deja ca un mare succes pe toate planurile: diplomatic, economic şi cultural. Cele două ţări, Franţa şi China, se poziţionează ca doi lideri mondiali avînd un rol important într-o lume tot mai instabilă. Seful statului francez se întoarce miercuri la Paris cu numeroase contracte semnate, dintre care unul ţine de domeniul nuclear civil şi este prezentat de Agenţia France Presse ca fiind “colosal”. Emmanuel Macron şi omologul său chinez Xi Jinping mai anunţă deschiderea, la Sanhai, a unui centru de artă modernă, filială a muzeului parizian Georges Pompidou.

Se spune că liderii chinezi cred în numerologie, şi mai ales în resursele benefice ale cifrei 8. Nu întîmplător Jocurile Olimpice de la Beijing au avut ca dată inaugurală 8.08.2008. Si Emmanuel Macron s-a dus în prima sa vizită în China pe data de 8.01.2018… Poate că data i-a purtat deci noroc. In orice caz, el a obţinut multe lucruri de la Xi Jinping, printre altele această declaraţie: “Noi am decis de comun acord să rămînem într-un contact strîns, să întărim schimburile la nivel înalt şi să continuăm împreună să jucăm un rol de lider în ce priveşte tendinţele internaţionale.” De partea sa, Emmanuel Macron a declarat că o “nouă eră se deschide în relaţiile dintre Franţa şi China”.

Seful statului francez beneficiază, am putea spune, de un context extrem de favorabil pentru a-şi impune prezenţa, energia şi ideile pe plan internaţional. In China populaţia îl simpatizează în primul rînd pentru că este tînăr şi energic. Chiar şi faptul că are o soţie mai vîrstnică decît el (cu peste două decenii) pare să fie un element favorabil. Chinezii văd mult “romantism” în această diferenţă de vîrstă, semn de “dragoste adevărată”.

Veştile care vin de la Pekin în contextul acestei vizite sunt care de care mai bune. Francezii ar urma să construiască în China o uzină de tratare a deşeurilor radioactive. Firma Airbus ar urma să-şi amplifice cadenţa construcţiei de avioane pentru chinezi. Peste şase luni China va ridica embargoul pe carnea de vită provenind din Franţa. Preşedintele Xi Jinping pare să fie de acord cu cererea Parisului legată de reechilibrarea shimburilor comerciale bilaterale. Cum este cazul şi cu alte multe ţări, Franţa importă infinit mai mult din China decît exportă. Iar faptul că o instituţie prestigioasă precum centrul Pompidou mai face un pui, în faimosul Sanhai, este o altă victorie "colosală" a Franţei, pe plan cultural.

