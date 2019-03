DEZASTRU pentru Theresa May: Camera Comunelor face anunțul CATASTROFAL pentru Brexit

Preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a avertizat, luni după-amiază, că premierul Theresa May nu poate supune votului proiectul de acord Brexit în forma care a fost deja respinsă de parlamentari.

John Bercow a atras atenţia că ar putea bloca organizarea unui nou vot pe tema Acordului Brexit în Camera Comunelor dacă documentul nu va fi "substanţial diferit" de primele două versiuni. Bercow a invocat o regulă procedurală veche de 400 de ani care interzice voturile parlamentare repetate pe aceeaşi temă într-un interval scurt.

"Guvernul nu are legitimitatea de a propune din nou în Camera Comunelor un proiect de lege care nu este substanţial diferit de cel de săptămâna trecută", a declarat John Bercow, citat de postul Sky News.

"Această decizie nu trebuie considerată ca fiind ultimul meu cuvânt pe această temă. Are doar rolul de a indica ce test trebuie trecut de Guvern pentru a putea organiza un nou vot în această sesiune parlamentară", a subliniat Bercow, scrie mediafax.ro.

În acest context, Theresa May riscă să fie nevoită să ceară direct amânarea Brexit pe termen lung.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat, joi seară, planul Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercuri. Dacă Acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi mult mai îndelungată.

Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Theresa May anunţase luni seară că obţinuse clauze juridice pentru garantarea statutului temporar al măsurilor adoptate la frontiera irlandeză.

