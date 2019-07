Dezbateri INTENSE în PE! Siegfried Mureșan îl somează pe premierul finlandez să o confirme pe Kovesi: 'Este urgent și important'

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan i-a solicitat, miercuri, premierului finlandez Antti Rinne, ca alegerea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european să fie confirmată cât mai rapid de Președinția finlandeză la Consiliului UE.

„Noi, Parlamentul European, am audiat 3 candidați, am avut două rânduri de voturi, în Comisia pentru control bugetar și în Comisia pentru libertăți civile și am decis că procurorul din partea României, doamna Laura-Codruța Kövesi, este cel mai bine pregătit procuror pentru această poziție. Acest lucru a fost confirmat și de comitetul de 12 experți independenți și, de aceea, vă cer, domnule prim-ministru, ca Consiliul UE să confirme numirea primului procuror-șef european în persoana doamnei Laura-Codruța Kövesi. Este urgent și important pentru că cetățenii europeni se așteaptă să combatem decisiv frauda cu fonduri europene în Europa”, a declarat Siegfried Mureșan la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu prim-ministrul Finlandei, Antti Rinne, potrivit Mediafax.

Europarlamentarul liberal a cerut, de asemenea, ca Președinția finlandeză la Consiliul UE să adopte cât mai rapid bugetul multianual al UE pe perioada 2021-2027.

„Bugetul este principalul instrument pe care noi, Uniunea Europeană, îl avem la dispoziție pentru a transpune prioritățile noastre politice în realitate. De aceea, este important și este de asemenea urgent să îl adoptăm deoarece fermierii europeni care primesc subvenții, studenții care primesc burse Erasmus, satele, orașele și regiunile care primesc bani pentru infrastructură și alte lucruri au nevoie de un răspuns din partea noastră cu privire la câți bani primesc, în ce condiții și pentru ce proiecte. Și, de aceea, vă rog să prioritizați acest dosar, să lucrați cu noi, cu Parlamentul. Noi avem o poziție, suntem pregătiți să negociem și ar trebui să cădem de acord pe acest dosar cât mai repede”, a adăugat Mureșan.

Președinția finlandeză la Consiliul UE a început la 1 iulie 2019.