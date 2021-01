Dezvăluire despre incendiul de la Matei Balș: 'Cauzele se cunosc, sunt puse pe hârtie după tragedia de la Piatra Neamț. Se caută Acarul Păun'

Prof. dr. Dorel Săndesc, președintele Comisiei de Terapie Intensivă din Ministerul Sănătății, a declarat vineri, la Antena 3, despre incendiul izbucnit la Spitalul Matei Balș din București, că se încearcă găsirea unui Acar Păun deși cauzele sistemice care provoacă aceste probleme sunt cunoscute la nivel decizional.

„E trist sa vedem ca se risipeste atata energie in a se analiza rolul aerotermei si ce Acar Paun trebuie sa raspunda pentru un caz care nu este izolat. Da, se va descoperi un factor local specific, dar este un sir intreg de tragedii tot mai evident determinate de niste cauze. Cauzele se cunosc, sunt puse pe hartie, dupa tragedia de la Piatra Neamt, noi, Societatea Romana de ATI, am inaintat autoritatilor un plan de masuri si am aratat ca pentru a evita aceste tragedii in serie trebuie sa atacam cauzele sistemice si sa gasim solutiile si le-am numit pe aceste cauze si am propus solutiile.

Sunt doua cauze majore. Prima: retelele de electricitate si de gaze medicinale sunt depasite mai ales ca in ultima perioada dotarile spitalelor au crescut. O alta cauza este ca aceste echipamente nu beneficiaza toate de contracte de service si mantenanta. Este evident ca nu putem circula cu masina fara ITP, atunci cum este posibil sa tratam pacientii fara echipament cu service si mantenanta? Aratand cauzele principale am propus si solutiile, inclusiv sursa de finantare. Am facut o analiza pe plan national, 50% din spitale nu au contracte de service si mantenanta”, a declarat Dorel Săndesc.

În incendiul de la Spitalul Matei Balș au murit, vineri, 5 oameni. Un pacient a sărit pe geam pentru a se salva. Alți câțiva zeci de pacienți au fost evacuați și mutați la alte spitale, unii dintre ei cu forme grave de boală.