Dezvăluire mare făcută de premierul Japoniei, în contextul vizitei sale la București: 'Am mai fost și la Neptun acum 35 de ani. Am și acum în memorie...'

Premierul Japoniei, Shinzo Abe, vine în vizită în România, în cadrul unui turneu în Europa. Este primul şef al unui guvern japonez care vizitează România. Shinzo Abe a dezvăluit că nu este prima dată când ajunge pe plaiurile noastre.

”Mă bucur că am prilejul de a vizita România în calitate de Prim-Ministru al Japoniei, având în vedere şi faptul că este prima vizită la acest nivel. În ceea ce mă priveşte, însă, personal am mai fost în România cu 35 de ani în urmă, în luna august. Lucram atunci ca secretar al Ministrului de Externe al Japoniei, nimeni altul decât tatăl meu, Shintaro Abe. Atunci am fost nu numai la Bucureşti, dar şi la Neptun, frumoasa staţiune de pe litoralul Mării Negre. Am şi acum în memorie imaginea României în acele zile de vară pline de energie“, a declarat Shinzo Abe, pentru ZF.

Citește și: Gest FĂRĂ PRECEDENT: Guvernul ANULEAZĂ ceremonia de primire a premierului japonez Shinzo Abe

Premierul Japoniei nu vine singur, ci însoțit de o delegaţie de afaceri. El a precizat pentru ZF că mai multe companii japoneze activează deja pe teritoriul României și au creat aproape 40.000 de locuri de muncă. Asta înseamnă că Japonia este mai mare investitor în România din regiunea Asiei. Infrastructura de transport prezintă o deosebită importanţă pentru atragerea de investiţii, a punctat Abe.

”În acest domeniu cea mai recentă contribuţie japoneză în România este împrumutul în yeni pentru finanţarea proiectului «Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6, 1 Mai – Otopeni)», cunoscut ca "proiectul M6“ – care avansează în ritm susţinut.

Citește și: Premierul japonez, lăsat cu ochii în soare de PSD. Lovitură de imagine pentru România

Am aflat că una dintre staţiile de pe această viitoare linie de metrou, situată în apropierea unei importante zone comerciale, urmează să poarte numele de «Staţia Tokyo». M-aş bucura dacă, în acest fel, românii care merg la cumpărături în zonă sau cei care trec prin Staţia Tokyo vor simţi Japonia un pic mai aproape“, a mai declarat premierul Japoniei, pentru ZF.