DEZVĂLUIRI despre deputatul PNL propus ministru la Dezvoltare: Nu și-a achitat NICIODATĂ taxa la casa care i-a ieșit palat

Primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă, susţine că deputatul PNL, Ion Ştefan, propus ministru al Dezvoltării în guvernul Orban, ar figura în evidenţele municipalităţii cu o casă de 94 de mp edificată pe un teren de 910 mp, casa construită ulterior nefiind declarată la primărie, astfel că deputatul s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor aferente locuinţei nou construite, potrivit Agerpres.

"Omul nici nu ştie ce avere are. În declaraţia de avere el a declarat că nu are teren în Focşani, dar are o casă de 910 mp. Total fals. El are un teren de 910 mp, pe care a edificat o casă nedeclarată la Primăria Municipiului Focşani. În evidenţele noastre figurează în continuare vechea casă, existentă la momentul achiziţionării terenului, de 94 mp, 76 mp şi 18 mp utilităţi. Pe 910 mp a ridicat o casă parter + etaj + mansardă, cu o suprafaţă desfăşurată de 526 mp. Aşa scrie în autorizaţia de construire.(...) Nu ştim cât este în realitate. În realitate, el a obţinut în anul 2000 o autorizaţie de construcţie, semnată de socrul lui când era primar, pentru construcţie parter + etaj + mansardă de 526 mp suprafaţă desfăşurată", a declarat, primarul Cristi Misăilă.

Potrivit acestuia, deputatul Ion Ştefan s-ar fi sustras astfel de la plata unor taxe şi impozite în valoare de circa 51.000 de lei.

"Această autorizaţie, în mod normal, la momentul finalizării construcţiei, trebuia să se închidă cu un proces verbal de recepţie, în care să se facă verificări. S-a respectat sau nu s-au respectat datele declarate la obţinerea autorizaţiei... Şi să se facă regularizările necesare, să calculeze impozitul aferent clădirii respective şi să calculeze an de an impozitul. Ori e nu ştim când a finalizat casa, dar legea spune că dacă nu există un asemenea proces verbal, termenul de finalizare se ia în considerare 36 de luni de la emiterea autorizaţiei. Din 2003 trebuia să plătească un impozit de aproximativ 1.350 de lei anual. Ori el a plătit doar 98 de lei anual. Ceea ce a dus la un prejudiciu la bugetul local al municipiului Focşani de aproximativ 51.000 lei, constând în 20.500 debit şi penalităţi şi majorări de întârziere de 31.000 de lei", a precizat edilul focşănean.

Citește și: Victor Ponta reacționează după decizia privind votul pentru Guvernul Orban: E blat între PSD și PNL

Primarul Cristi Misăilă a declarat că va urma o inspecţie fiscală care va stabili dacă Ion Ştefan s-a sustras sau nu de la plata taxelor datorate bugetului municipiului Focşani.

"În aceste condiţii, legea ne obligă să facem o inspecţie fiscală şi în urma inspecţiei fiscale se va emite un raport de inspecţie, care va fi decizia de impunere cu privire la impozitul pe care îl va avea de achitat domnul Ion Ştefan. Vom vedea dacă nu cumva a fost o sustragere de la declararea şi plata unor impozite şi taxe locale, ceea ce intră în domeniul evaziunii fiscale, sau va intra într-un proces administrativ. Asta va depinde de ceea ce stabileşte inspecţia fiscală. Nu eu stabilesc. Eu doar am dispus verificările necesare având în vedere discuţiile care au avut loc în presă", a declarat Misăilă.

Deputatul Ion Ştefan nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la declaraţiile primarului Cristi Misăilă.