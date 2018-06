Dezvăluiri din culise - De ce a fost ales albul ca simbol al mitingului din Piața Victoriei

Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus, sâmbătă, celor prezenți la mitingul din Piața Victoriei, că a ales culoarea albă pentru că albul simbolizează curățenie, iar ei curăță țară ”de mizeria împrăștiată de șobolani”.

”Am fost întrebat de ce am ales culoarea albă pentru astăzi. Pentru că albul simbolizează curățenia. Și noi asta facem: curățăm țara de mizeria împrăștiată de acești șobolani! Mi-a zis cineva că suntem brigăzile albe. Fie și așa! Este o luptă deschisă! Noi luptăm pentru dreptate și democrație, ei luptă pentru poziții și supraviețuire! Noi luptăm pentru drepturile și libertătile omului, ei luptă pentru a-și ascunde nelegiuirile și abuzurile! Le spun un lucru: Am tot crezut că nu va trebui să ducem această luptă și în stradă! Le-am cerut mereu să nu mai incite la proteste! Le-am cerut mereu să nu mai manipuleze oamenii să le apere acest sistem corupt, odios, toxic, care ne otrăvește societatea și sugruma țara! Dar nu au vrut! Așa că atunci când stradă a rămas singurul lor argument, am hotărât să ieșim și noi”, a spus Liviu Dragnea în timpul discursului său de la mitingul din Piața Victoriei, potrivit Mediafax.

Protestarii PSD au lăsat munţi de gunoaie în Piața Victoriei. Liviu Dragnea, 'scandal' cu protestarii #rezist

El a mai spus că dacă Statul Paralel nu va înțelege că regimul lui s-a încheiat, ”dacă vor continuă să își bată joc e drepturile și libertățile acestui popor, românii vor veni din nou, mai mulți”.

”Suntem hotărâți să mergem până la capăt. România s-a trezit! Românii s-au trezit din somnul cel de moarte în care-i adânciră barbarii de tirani! Așa să ne ajute Dumnezeu”, a punctat în finalul discursului Liviu Dragnea.