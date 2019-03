Dezvăluiri din culisele audierii lui Kovesi - Ingrid Mocanu rupe tăcerea: 'Eu am fost unul dintre avocați. Vreau să vă dau o informație din interior'

Laura Codruța Kovesi a povestit săptămâna trecută, după audierea de la Secția Specială de Anchetare a Magistraților că au năvălit peste ea aproximativ zece avocați. Ingrid Mocanu precizează că și ea se afla printre acei avocați și a relatat ce s-a întâmplat.

"Vreau să vă dau o informație din interior, care nu se știa până acum. Știți că a ieșit doamna Kovesi și a spus că dintr-o dată, în timp ce domnia sa stătea într-un birou și își citea dosarul, au năvălit vreo 10 avocați peste dânsa și dintr-o dată a fost făcută suspectă cu cei 10 avocați care au întrerupt-o din citirea dosarului. Este o minciună sfruntată. Eu am fost unul dintre avocați. Noi am fost duși într-o primă fază așa cum se procedează în toată lumea, în încăperea unde urmează să se deruleze actul de procedură pentru care am fost convocați. Nici nu știam despre ce dosar e vorba. Ni s-a spus că se efectuează acte în dosarul 21. Ne-am prezentat șapte sau opt avocați, ne-am așezat pe scaune, în spatele mesei în care a fost chemată. Domnia sa a întârziat puțin pentru motive obiective și a intrat în timp ce noi toți eram așezați pe scaune în spatele domniei sale. Deci nu a năvălit nimeni peste dânsa. A fost citată verbal, există și acestă posibilitate. I-au fost explicate motivele pentru care s-a recurs la această procedură urgentă de citare și i-a fost citită acuzația, într-adevăr, o singură dată. Dar de câte ori ar trebui citită?" a spus Ingrid Mocanu duminică la Antena 3.