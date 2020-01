Dezvăluiri explozive în cazul femeii care a luat foc la Floreasca - Victor Costache: 'Acest protocol atipic a fost folosit pe cel puţin zeci de alţi pacienți'

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat, marţi, că ancheta administrativă de la Spitalul Floreasca va continua şi că protocolul atipic de aseptizare a câmpului unui pacient de pe masa de operaţie a fost folosit de zeci de ori de medicul Mircea Beuran. Totodată, produsul incriminat apare în referatele acestuia ca fiind folosit în mod normal. "Betadină în cantităţi foarte mici, clorhexidrină nu am văzut şi am verificat balanţa pe un an întreg”, a spus şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat, Maria Comana.

"Acest protocol atipic a fost folosit pe cel puţin zeci de alţi pacienţi”, a anunţat Victor Costache, ministrul Sănătăţii, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, el precizând că va continua ancheta administrativă în cadrul Spitalului Floreasca, conform news.ro.

”În spital existau cantităţile necesare de betadină, deci erau toţi biocizii necesari în spital”, a mai spus ministrul.

Maria Comana, şeful Inspecţiei Sanitare de Stat, a subliniat, de asemenea, că profesorul Beuran folosea frecvent "produsul incriminat”.

”Problema este că în referatele domnului profesor de obicei apare produsul incriminat ca fiind folosit în mod normal. Betadină în cantităţi foarte mici, clorhexidrină nu am văzut şi am verificat balanţa pe un an întreg”, a declarat Comana.

Întrebat dacă Beuran a inventat această metodă, ministrul Costache a spus că nu el a inventat metoda şi că cel mai probabil nu s-a făcut testul la iod în cazul pacientei care a luat foc pe masa de operaţie.

”Metoda nu a fost inventată de domnul profesor. Probabil s-a evidenţiat că pacienta ar avea o alergie la furazolidon şi atunci s-a generalizat, nu s-a făcut testul la iod şi aşa s-a ajuns la această situaţie”, a spus Costache.

Maria Comana a precizat, la rândul ei, că s-a folosit o cantitate mare de substanţă pentru aseptizarea câmpului, în cazul acelei operaţii.

”Este vorba de o încălcare a unui protocol preoperator. Acolo este specificat foarte clar cine efectuează aseptizarea câmpului, medicul operator, cu o cantitate de maximum 50 ml dată în trei etape. Şi atenţie, în acea procedură scrie foatrte clar că trebuie să fie foarte atenţi la alergiile la iod. După imaginile video la care am avut acces a fost vorba de o cantitate enorm de mare, în jur de 200 ml cel puţin, care s-a folosit într-o singură etapă. S-a dat mai întâi pe corpul pacientului, după care s-a luat o tăviţă, s-a turnat toată cantitatea şi s-a dus de jur împrejur. Procedura a fost făcută de singurul medic care era în sală”, a declarat Comana.